《台灣保證實施法》能保證什麼？ ／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

白宮當地時間2⽇宣佈，美國總統川普已正式簽署《台灣保證實施法案》，要求國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫。民進黨政府循例不免感恩載德一番，外交部⻑林佳⿓3⽇赴⽴院備詢前受訪表⽰，這對台美關係是邁向前進的⼀⼤步，對此表達肯定與感謝。

由於時機敏感，大陸亦在第一時間作出回應，中國外交部發言人林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。

睽諸該法案，幾是2020年《台灣保證法案》的重啟+升級版本，核心內容包括推動美台高層常態化交流、擴大對台軍售規模、強制台灣將國防預算提升至GDP的5%。尤其直接要求國務院今後每5年就得審查一次美台官方互動的相關指南，其實說白了就是進一步給美台之間官方交流解套。難怪林佳龍喜孜孜表示，以後我們可以到聯邦機關洽公、官方互動了。

大陸當然不樂見，中美對台博奕從戰略模糊走向戰略清晰，這無異是在逼中方加速攤牌，該法案出台恐將台海推向衝突臨界點和戰爭邊緣，對台灣而言，究竟是保護傘抑或催命符？還很難講。連提案⼈之⼀的美國眾議員華格納都說了，這項⽴法「表明我們堅定反對中國共產黨主導區域的危險企圖」。目的是在為中國在地緣政治的崛起設置障礙，台灣只是一枚棋、一張牌。

何況，該法案名稱本身就充滿了欺騙性！保證何在？又能保證些什麼？恢復台美官方交流互動，就能保證台海和平與台灣民眾安全福祉？占GDP5%的國防經費只會淘空台灣財政，美軍協防怎絕口不提？林劍口中的嚴重後果，首當其衝的還是台灣。(圖翻攝網絡)