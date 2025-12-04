《台灣保證實施法》要求美政府定期檢討對台交往 專家：促官員別只按慣例行事

美國制定《台灣保證實施法》，定期檢討美台交往規範。路透社



美國總統川普週二（12/2）將「台灣保證實施法案」簽署立法，內容明訂將定期檢討美台交往規範。美國國務院週三強調，對台長期承諾不變，將藉由例行出訪與互動，持續強化雙邊穩固的非官方關係。美國前外交官員則指出，新法將促使官員們必只按慣例行事，而是定期反思相關做法。

美國與中華民國自1979年斷交以來，國務院曾制定文件，規範美國外交、軍事與其他人員與台灣官方往來的「紅線」。美國國會跨黨派議員因此提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期更新與台灣交往的規範。

該法今年先後獲得美國眾、參兩院通過，週二由總統川普（Donald Trump）簽署成為法律，內容要求國務卿至少每5年檢討國務院管理對台關係的指引，包括名為「對台關係指導方針」（Guidelines on Relations with Taiwan）的定期備忘錄及相關文件。

國務卿除了將此指引重新發布給行政部門及機構外，也必須於限期內向國會兩院的外交委員會提交更新報告。

對於美國是否會取消自設紅線，國務院發言人向中央社表示，美國對台灣的長期承諾一如既往，40多年來始終如一；根據美國長期以來的政策及台灣關係法，美台保持著穩固的非官方關係。雙邊擁有相似的價值觀、深厚的經貿聯繫以及緊密的人文交流。

國務院發言人說，在美國在台協會（AIT）及台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，美台官員例行且定期的出訪與互動（routine, regular travel and interaction）進一步強化雙邊穩固的非官方關係。

對於新法是否能移除美國仍存的對台交往限制，華府學者看法不一。

智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）曾在國務院任職。他向中央社表示，這項法案最重要的影響在於，要求國務院定期審查並說明對台交往準則的合理性。

辛格頓說：「聽起來也許只是程序性問題，但意義重大，它促使官員們思考，長期的做法是否仍然符合美國利益，而不是只因為『我們一直都是這麼做』就按慣例行事」。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）則說，雖然他不認為中國應該對美國對台政策擁有否決權，「但我認為白宮已經非常明確表示，川普總統的重點是確保美中會談按計劃在明年4月、11月、可能還有12月舉行」。

庫伯表示，除非美中雙邊關係破裂，否則他預期美國政府會積極避免做出可能引發北京負面反應的決定。因此，他懷疑川普政府明年是否會放寬對美台接觸的限制。

