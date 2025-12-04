台灣保證落實法干涉中國內政？ 外交部嚴正駁斥

針對中國批評台、美關係以及貶損我國主權相關說法，外交部今天(4日)予以嚴正駁斥，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，並呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。



美國總統川普(Donald Trump)簽署「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)後，中國外交部與中國國台辦都對此事表達不滿，批評該法「干涉中國內政」。

外交部表示，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，也無權干預民主國家間的正常交流，更不應以粗暴言論進行恫嚇，以及抹黑美國經立法與行政部門民主程序完成立法的「台灣保證落實法案」，中國的行徑不僅突顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。』

外交部強調，將持續在台美關係良好基礎上，秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係。