《台灣保證落實法案》要求檢討美台交往限制 美國務院回應了

針對《台灣保證落實法案》生效，美國國務院於台北時間4日並未正面回應是否解除限制，只強調對台長期承諾不變，例行出訪與互動持續強化雙邊穩固、非官方的關係。 圖 : 翻攝自國務院官網

[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國國務院於台北時間今（4）日並未正面回應是否解除限制，只強調對台長期承諾不變，例行出訪與互動持續強化雙邊穩固、非官方的關係。

美國國會在2020年通過《台灣保證法》，強化台美關係。不過，該法案僅要求國務院做一次性檢視台美交流限制，無法真正鬆綁美台之間自 1979 年以來遺留的各項交往限制，例如，台灣高層不得進入國務院，台灣代表不能在聯邦機構與美方官員會面。

然而，隨著台美在安全、經濟與半導體等領域快速發展，因此新法要求國務院每5年必須定期檢討美台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案，讓台美之間互動從行政內規，同時必須在檢討後90天內向國會提交報告，並重新發布最新指引給美國行政部門。其中，檢討內容包括目前仍存在的美台官員互訪、官方互動、軍事與外交交流等限制。

根據《中央社》報導，美國國務院發言人指出，川普政府已明確表示，美國對台灣長期承諾一如既往，40多年來始終如一。根據美國長期以來政策以及《台灣關係法》，台美關係保持著穩固的非官方關係。雙邊擁有相似的價值觀、深厚的經貿聯繫以及緊密的人文交流。

國務發言人還說，在美國在台協會（American Institute in Taiwan）及台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，美台官員例行且定期的出訪與互動（routine, regular travel and interaction）進一步強化雙邊穩固的非官方關係。

