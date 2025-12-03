台灣保證落實法 林佳龍：確保台美關係穩健發展
美國總統川普(Donald Trump)簽署「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)，外交部長林佳龍今天(3日)在社群平台發文表示，法案生效象徵台、美堅實夥伴關係再次透過美國國會的實際行動獲得肯定，台美關係持續穩健深化，同時要感謝美國國會對台灣強勁的跨黨派支持。
林佳龍指出，「台灣保證落實法」主要是強化「2020年台灣保證法」(Taiwan Assurance Act of 2020)的執行，要求美國國務院定期檢討對台交往準則，並至少每5年向國會提出更新報告，林佳龍認為，這項制度設計，確保了台美關係持續穩健發展，並維持雙方交流的暢通與彈性。
林佳龍重申，外交部將持續在台美良好關係基礎上，秉持互信、互惠、互利原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動雙方在各領域的全球合作夥伴關係，共同深化堅實友誼與務實合作。
川普在其第一任期於2020年12月簽署了「2021會計年度聯邦政府撥款法」，該法裡面包含「2020年台灣保證法」的本文。
根據外交部資料，「2020年台灣保證法」內容廣泛，涵蓋支持對台軍售常態化，協助我國加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織，另敦促美國國務卿檢視對台交往準則，並對檢討結果及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告。
