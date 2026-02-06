台灣信用卡利率有上限嗎？不同客戶利息差很大 央行回顧雙卡20%債務危機

信用卡各類優惠、利率向來是消費者關注焦點，美國總統川普（Donald Trump）上月曾在社群媒體發文，重申競選期間承諾，主張對信用卡利率實施為期1年、上限10%的限制，消息一出，隨即引發銀行產業反彈。中央銀行（央行）今（6）日在臉書除對美國設置信用卡利率上限提出分析外，也提及台灣過去曾出現過類似提議。至於台灣現行信用卡利率規範為何？央行說明，就現行業務來說，各發卡銀行對持卡人不同信用狀況，設有不同的利率，但台灣《銀行法》訂有年利率15%的上限。

央行指出，川普主張信用卡利率上限10%，雖尚未透過行政命令或立法推動，但仍引發業者反彈，有分析指出，若利率上限設定為10%，美國民眾每年可減少約1,000億美元的利息支出，而信用卡產業整體仍可維持獲利，然而回饋與優惠措施可能因此縮減。另據美國消費者金融保護局（CFPB）資料，2024年美國約有1.9億名美國人持有信用卡，利息費用高達1600億美元；另聯準會（Fed）2025年第3季數據顯示，美國信用卡債務規模約達1.23兆美元，寫下歷史新高；據統計，目前美國信用卡平均利率約介於19.65%~21.5%間，雖因降息利率有所回落，但仍高於10年前約12%的平均水準。

針對監管層面，央行進一步說，2025年初第一資本銀行（Capital One）併購發現金融公司（Discover Financial Services），成為全美最大的信用卡公司，過程中幾乎未受到阻擾，主因在於負責信用卡監管與消費者保護的CFPB，自川普上任以來幾乎陷入停擺狀態。對於利率上限10%，美國銀行業發布聯合聲明反對川普提案的立場，美國銀行家協會（American Bankers Association）指出，實施後恐導致銀行縮減信用額度，反而迫使消費者轉向監管較少、成本更高的替代融資管道，例如發薪日貸款（payday loans）或當鋪，進而對低所得族群造成更大傷害。

台灣現行信用卡利率是多少？15%為上限，信用不同有差別利率

至於台灣現行的信用卡利率管理規範為何？央行說明，《民法》第205條規定，約定利率如超過年利率20%者，債權人無請求權超過的利息，因此現金卡與信用卡利率於實務上大多接近20%，直到2005年爆發現金卡、信用卡債務危機後，高利率被視為是主因，因而要求調降利率水準，期間有立委主張修改《民法》第205條，將約定利率上限下修至12%或10%；但有論述認為，信用卡管理成本高，若設定上限將使發卡銀行無意承作，反將帶來信用卡市場的信用緊縮。時至2015年1月，《銀行法》修正案三讀通過，銀行辦理現金卡之利率，或信用卡業務機構辦理信用卡之循環信用利率，不得超過年利率15%。

央行補充，由於此為強制上限，即便持卡人與銀行另有約定，超過15%的部分亦屬無效，銀行不得收取。而後在2020年底，立法院三讀通過《民法》第205條修正案，將約定利率上限下修為年利率16%，然而，因舊信用卡與現金卡業務而言，《銀行法》所定年利率15%的上限屬特別法規定，依特別法優於普通法原則，仍應優先適用。因此，實務上，我國發卡銀行對於信用卡持卡人使用循環信用，目前係根據個別的信用狀況，分級設定高低不等的利率；例如，對信用佳的客戶收取約5%的利率，而對信用不佳的客戶則收取達10%左右的利率。

