台北市長蔣萬安。（圖：蔣萬安臉書）

人稱「蔣不聽」的蔣萬安，曾以若中國繼續軍機、艦撓台，就不舉辦雙城論壇騙票；此次在台北發生無差別殺人事件，人心惶惶之際，仍然快閃赴上海，出席雙城論壇。但蔣前腳才剛離開上海，中國馬上宣布圍台軍演。蔣與中共的配合似乎分秒不差。





藍白拒審中央政府總預算，過往朝野即使對立再嚴重，也不致連攸關全民利益的總預算都不付委審查。但急統派在藍營當權，加上以被傅崐萁摸頭為榮、為傲的黃國昌對藍營唯命是從，不但揚言憲法沒有規定年底前應審查總預算為由，表面上槓上賴政府，實則置全民之福祉不顧。

藍白連總預算都不審了，對於1.25兆的國防特別預算當然更是封殺到底。這時候，中共故技重施，又宣佈什麼「正義使命」環台軍演。果然，上台後即不斷向習近平拋媚眼的國民黨主席鄭麗文，又把罪過歸咎民進黨，說什麼台灣有民進黨是倒了八輩子的霉。這番不明事理的談話，根本就是在為流氓欺凌善良百姓叫好。





其實，多數台灣人民都知道鄭麗文在說反話，國民黨逃到台灣，才是台灣人倒了八輩子的霉。如果當年沒有蔣介石假接受日本投降之名，行佔領台灣之實，則今天台灣的地位會有三種可能性︰一，行使住民自決權利成為獨立國家；二，仍是日本的領土；三是聯合國托管。不管是哪一種，都比國民黨潰逃台灣的好。





中國、俄羅斯、北韓、伊朗是民主國家公認的邪惡軸心，而習近平、普丁、金正恩更是舉世公認的獨裁者。但鄭麗文竟然可以睜眼說瞎話，指稱普丁不是獨裁者，馬英九更是寧可「相信習近平」，而俄羅斯侵略烏克蘭不是普丁的錯，是北約東擴所造成的。依此邏輯，鄭麗文自然將中共對台文攻武嚇歸咎於賴清德的挑釁。言外之意，中共一旦武力犯台，也是賴清德的錯。





中共將武力擾台貼上「正義使命」標籤，而藍白則拒審相關國防預算，罔顧二千三百萬台灣人民的生命財產安全。有這樣的國民黨及其附隨組織民眾黨，真是台灣的劫難。



