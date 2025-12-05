台灣偏暖原因曝光！極窩變形被切冷暖兩半 亞洲暫處暖區

今日他再PO出今日的北極上空投影，可以看到圖中北極圈切割成兩個部分，冷區和暖區，可以看到北美洲一帶屬於冷區，而亞洲則屬於暖區。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 近日北半球的天氣受到平流層暖變影響，對此，前中央氣象局長鄭明典指出，近日平流層暖變，極窩變形分成冷暖區兩半，導致美國東北部持續受到冬季風暴影響，至於亞洲的影響差異化較大，不過未來幾天該訊號將會明顯減弱，但是後續還會再加強。

鄭明典曾說過，極區冷熱環流並存，類似太極生兩儀的概念，就叫「平流成暖變」。今日他再PO出今日的北極上空投影，可以看到圖中北極圈切割成兩個部分，冷區和暖區，可以看到北美洲一帶屬於冷區，而亞洲則屬於暖區，其中受到冷區影響最顯著的地方是美國，北美兩側脊場逐漸增強，這本來就是氣候上常發生的現象。

但是在統計上，平流層暖變發生之後，這兩個脊場常會更靠近也更持續，很容易為美國東北部帶來持續的冬季風暴影響，偶爾冷空氣甚至可達佛羅里達州，至於亞洲的反應變異度較大，很難由單一因子歸納出後續影響。

