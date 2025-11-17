台灣健保、長照制度 更周全、完善、永續之解方
台灣自1995年實施全民健康保險以來，迄今30年間，全民健保制度照護全民健康及引領醫療產業發展，可以說是厥功至偉，享譽國際。然而，不可否認的是健保制度如今面臨了健保費收支失衡、醫療費用高漲、醫療人力不足及過勞、少子化、超高齡社會來臨⋯⋯等問題的挑戰。
台灣的長照福利在政府的規劃下，亦於2025年推動長照3.0計畫。然而亦面臨迄今尚無政府主導的長照保險制度，造成目前的商業保險的長照險，有：保費較高、給付不足、部分高齡者無法負擔住宿型安養機構之費用、退休金不足⋯⋯等問題。
桃園市政顧問、醫院管理專家劉興寬認為，綜觀世界各國實施健康保險和長照保險的經驗及優缺點，健保和長照是一體兩面的問題，可以同時解決。尤其在這刻不容緩已經需要政府立即作出正確決策的關鍵時刻，應該經由政府出面，整合民眾、醫院、長照機構、企業（僱主）共同合作，如此，才能夠真正徹底解決問題，讓健保和長照更加周全完善並且能夠永續成功發展。
首先在政府方面應該下定決心，編列預算，整合各界，實施下列項目：
1. 參酌歐美日本醫療和長照保險的優缺點，妥善規劃由政府主導的「癌症及重大傷病保險暨長照保險」。在擴大保戶母體的數目，以降低保險成本，同時讓民眾在企業的補助或是團體投保的情況下，可以用極低的保費，在政府、企業和商業保險公司共同的恊辦下，在未來需要時，能夠「生得起病」（目前有些醫療項目其自費負擔的費用高達數十萬、百萬、千萬以上），「住得起安養機構」（目前住宿型安養機構每月至少需要4萬、5萬以上）。
2. 以經費補助並獎勵醫院、長照機構，引進新科技，推動數位化、AI儀器設備，提高品質並節省人力。並鼓勵科技公司、大學與醫院及長照機構合作，引進國內外技術，共同發展AI人工智慧、遠距醫療、精準醫療、醫護用軟硬體⋯⋯之應用。
3. 政府妥善規劃醫護人力不足或過勞的問題、照服員品質和培訓的問題，要設法獎勵醫護、長照人力回流，並且改善其工作環境和待遇。（例如：可以核准護理、長照相關科系招生名額，開設長照照服員培訓班⋯⋯等）。
4. 政府要擴大健保費、補充保費、長照保險費用的各種來源，確保合理化及收支平衡。讓健保收支、長照保險的收支、醫護安養機構的給付及點值⋯⋯等，都能有穩健和永續的韌性。
5. 由政府策劃和主導，將電子病歷、遠距醫療及照護、AI判讀⋯⋯等數位科技，將醫院、長照機構、社區、家庭的照護網路架設起來，讓醫療資訊互通互用，以解決醫護和長照人力不足的問題，並提升照護的效率和品質。
6. 政府應落實醫療分級與轉診制度，並且建立更透明、合理的審查和績效評估制度，絕對要加強杜絕不當的醫療、用藥、檢驗⋯⋯等浪費。（例如目前健保的藥品花費佔率約29 ％，較國外的約15 ％左右，明顯的過高。）
7. 政府應加強推動預防醫學，包括癌症篩檢、慢性病的全人照護、推廣正確適當的飲食、運動、睡眠等公共衛生教育，以促進國民身心的健康。
台灣全球健康論壇13國與會 石崇良：健保改革參考他國經驗
衛福部與外交部共同主辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，共邀請13國、24位衛生部長等官員參與。衛福部長石崇良今（17）日上午出席活動時強調，健保改革迫在眉睫，會參考其他國家經驗，不排除任何可能性，目前沒有時程表。公視新聞網 ・ 4 小時前
健保財務尋解方 健保署辦全球論壇廣聽國際專家意見
台灣健保改革迫在眉睫，健保署今天(17日)舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，共有10國、40名國際專家與會。衛福部長石崇良今天(17日)表示，衛福部將廣聽各國專家的意見，且持續推動健保改革，對於補充保費扣繳不設上限等建議都會納入考慮，重點是要與相關主管機關溝通、協調。 衛福部、外交部與健保署17日、18日共同舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，今年論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療、建立全人整合性照護制度等。論壇吸引友邦等13國，共24名衛生部長、次長及醫療社福高階衛生官員參與，首日大會並邀請哈佛大學公共衛生學院榮譽教授蕭慶倫等多位國際重量級學者，共有來自美國、英國、日本、韓國等10國的40名國際專家與會。 衛福部長石崇良表示，我國健保財務問題迫在眉睫，衛福部也持續進行各種可能性的討論，此次連續2天的大會將談到健保財務永續議題，包括當年規劃健保制度推手之一的蕭慶倫等各國專家齊聚一堂，台灣將可聽取各國專家的意見。他說：『(原音)包含當時候我們健保的這個開始的設計者之一、哈佛大學的蕭慶倫教中央廣播電台 ・ 6 小時前