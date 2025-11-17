台灣健保、長照制度 更周全、完善、永續之解方

劉興寬認為，綜觀世界各國實施健康保險和長照保險的經驗及優缺點，健保和長照是一體兩面的問題，可以同時解決。





台灣自1995年實施全民健康保險以來，迄今30年間，全民健保制度照護全民健康及引領醫療產業發展，可以說是厥功至偉，享譽國際。然而，不可否認的是健保制度如今面臨了健保費收支失衡、醫療費用高漲、醫療人力不足及過勞、少子化、超高齡社會來臨⋯⋯等問題的挑戰。

台灣的長照福利在政府的規劃下，亦於2025年推動長照3.0計畫。然而亦面臨迄今尚無政府主導的長照保險制度，造成目前的商業保險的長照險，有：保費較高、給付不足、部分高齡者無法負擔住宿型安養機構之費用、退休金不足⋯⋯等問題。

桃園市政顧問、醫院管理專家劉興寬認為，綜觀世界各國實施健康保險和長照保險的經驗及優缺點，健保和長照是一體兩面的問題，可以同時解決。尤其在這刻不容緩已經需要政府立即作出正確決策的關鍵時刻，應該經由政府出面，整合民眾、醫院、長照機構、企業（僱主）共同合作，如此，才能夠真正徹底解決問題，讓健保和長照更加周全完善並且能夠永續成功發展。

首先在政府方面應該下定決心，編列預算，整合各界，實施下列項目：

1. 參酌歐美日本醫療和長照保險的優缺點，妥善規劃由政府主導的「癌症及重大傷病保險暨長照保險」。在擴大保戶母體的數目，以降低保險成本，同時讓民眾在企業的補助或是團體投保的情況下，可以用極低的保費，在政府、企業和商業保險公司共同的恊辦下，在未來需要時，能夠「生得起病」（目前有些醫療項目其自費負擔的費用高達數十萬、百萬、千萬以上），「住得起安養機構」（目前住宿型安養機構每月至少需要4萬、5萬以上）。

2. 以經費補助並獎勵醫院、長照機構，引進新科技，推動數位化、AI儀器設備，提高品質並節省人力。並鼓勵科技公司、大學與醫院及長照機構合作，引進國內外技術，共同發展AI人工智慧、遠距醫療、精準醫療、醫護用軟硬體⋯⋯之應用。

3. 政府妥善規劃醫護人力不足或過勞的問題、照服員品質和培訓的問題，要設法獎勵醫護、長照人力回流，並且改善其工作環境和待遇。（例如：可以核准護理、長照相關科系招生名額，開設長照照服員培訓班⋯⋯等）。

4. 政府要擴大健保費、補充保費、長照保險費用的各種來源，確保合理化及收支平衡。讓健保收支、長照保險的收支、醫護安養機構的給付及點值⋯⋯等，都能有穩健和永續的韌性。

5. 由政府策劃和主導，將電子病歷、遠距醫療及照護、AI判讀⋯⋯等數位科技，將醫院、長照機構、社區、家庭的照護網路架設起來，讓醫療資訊互通互用，以解決醫護和長照人力不足的問題，並提升照護的效率和品質。

6. 政府應落實醫療分級與轉診制度，並且建立更透明、合理的審查和績效評估制度，絕對要加強杜絕不當的醫療、用藥、檢驗⋯⋯等浪費。（例如目前健保的藥品花費佔率約29 ％，較國外的約15 ％左右，明顯的過高。）

7. 政府應加強推動預防醫學，包括癌症篩檢、慢性病的全人照護、推廣正確適當的飲食、運動、睡眠等公共衛生教育，以促進國民身心的健康。

