台灣健保NO.1！領先全球 這7國也被點名

▲中央健康保險署。資料照。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 全球醫療保險差距巨大，外媒整理8個擁有強大醫療保險體系的國家，其中台灣的健保制度在各項評估都名列前茅，是全球標竿。韓國、澳洲、新加坡和美國也都各有優點。

旅遊媒體「Travelbinger」引述CEO WORLD雜誌「2025擁有最佳醫療保險的國家」榜單報導，台灣被評為「全球醫療保險冠軍」，在各項估中都名列前茅，高效的醫療體系在效率、負擔能力和醫療可急性方面都廣受認可。

在CEO WORLD雜誌的「2025醫療照護指數」榜單，台灣在全球110個國家／地區中名列第1，被評為世界上醫療保健系統最好的國家。

報導介紹，台灣透過全民健康保險（健保）系統提供全民健康保障。台灣採單一支付者制度（single-payer system），確保全民享有醫療服務，同時整合了包括健保卡與人工智慧健康數據系統在內的尖端數位工具。

而在CEOWORLD的榜單位居第二名的韓國，具有先進的醫療基礎設施、較高的醫病比，以及政府主導的醫療技術舉措，這些因素共同造就了韓國強大的醫療實力。

報導指出，韓國的國民健康保險（National Health Insurance Service）一直位居世界前列，為居民和居住滿6個月的外籍人士提供醫療保障，在先進醫療技術和價格合理性方面表現卓越。其機器人手術和癌症治療領域處於領先地位，同時提供涵蓋牙科、心理健康和傳統醫學的全面醫療保障。據報道，韓國女性因非傳染性疾病導致的過早死亡率位居世界最低之列。

「Travelbinger」也提到，在CEOWORLD榜單中，澳洲排名第3名，該體系為居民和部分外籍人士提供免費或補貼醫療服務，並輔以強大的私人醫療部門。

荷蘭則與擁有全球最高效的醫療體系之一，這得益於其強制性醫療保險制度以及對預防醫學和早期診斷的重視，整體醫療水準名列前茅，同時其醫療支出佔GDP的比例卻處於較低水準，顯示高品質醫療服務不一定需要鉅額支出，值得借鏡。

新加坡的醫療保健體系融合了公立和私立醫療服務，強制性的保健儲蓄計劃（Medisave）繳款確保了醫療服務的價格可負擔性和選擇性。新加坡擁有世界一流的醫療設施，在醫療創新方面處於領先地位，並擁有強大的公共衛生計畫和私人醫院較短的候診時間。醫療保健支出佔GDP的比例相對較低，維持著相對合理的水平。

美國在CEOWORLD榜單中位居第7位，扭轉了先前幾年的下滑趨勢，這主要得益於其在疫情防範和應對方面的進步，在科技領域也一直保持領先地位。

加拿大雖然在就醫等待時間上有爭議，但醫療基礎設施和治理方面仍然保持著卓越水準，該國擁有全球最完善的公共衛生體系，也在不斷完善全民健保模式的同時，也努力解決影響病患等待時間的系統瓶頸問題。

愛爾蘭則是在藥品可及性和成本效益方面表現卓越，在榜單中排名第6名，展現了在特定醫療保健領域追求卓越如何推動整體系統績效的提升。

