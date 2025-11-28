台灣健康城市暨高齡友善城市獎 雲林成績斐然

雲林縣近年積極致力於推動健康城市暨高齡友善城市，透過跨局處合作模式整合在地資源，同時將聯合國永續發展十七項指標（SDGs）融合於內，推動具在地特色之健康城市暨高齡友善城市，並打造永續減碳的韌性城市，藉此更強化促進高齡者的健康幸福，提高高齡者社會參與度，營造高齡友善健康環境。

雲林縣政府角逐衛生福利部國民健康署「一一四年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」歷經兩階段評選，包含水利、衛生、城鄉、警察、計畫等局處五件作品榮獲健康城市獎類-「城市夥伴獎」、「健康平等獎」，及高齡友善城市獎類-「創新獎」、「活躍獎」等四大獎項及一項海報獎，再度創造佳績，獲獎成績持續為非六都第一，全國第四。昨（二十八日）日特別由謝淑亞副縣長領隊北上接受衛福部表揚，對於縣府團隊積極並持續的努力創新，無疑是最大的肯定。

副縣長謝淑亞表示，連續六年縣府團隊屢獲突破性佳績，從難以獲獎到連續獲得斐然成績，更能體現縣府極力推動健康城市及高齡友善城市的政策目標。今年縣府團隊，持續積極努力創新，再接再厲，獲獎數除六都外，仍為各縣市之冠！充分展現雲林縣推動台灣健康城市暨高齡友善城市的決心，並為縣民打造健康宜居城市，推動成果斐然。

謝淑亞副縣長表示，高齡友善城市和健康城市是現代社會追求的重要議題之一。為了提升及營建適合長輩居住和生活的環境，縣府持續建設適合高齡者需求的設施和服務，將雲林溪注入創生能量，讓永續成為日常生活的一部分，重現河川之美，成為人與自然共生的典範。同時跨越偏鄉醫療藩籬，讓照護不再因距離而受限。透過設立假日急診醫療站、巡迴醫療、行動診間（巡迴醫療車）、遠距會診與全人健康照護加值方案，建構「醫療上山、健康落地」的照護網絡。

謝副縣長強調，此次獲獎代表雲林縣在高齡友善推動醫療可近性與智慧創新及永續實踐領域的努力獲得肯定，未來將持續推動全齡健康與永續幸福的宜居城市，實現「健康平權、幸福雲林」的願景。