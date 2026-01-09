台灣健康網路平台公司揭牌 打造健康數據強國

記者郭曉蓓／臺北報導

繼去年「行政院生技產業策略諮議委員會」（BTC）提出強化健康數據治理的願景後，政府催生的國家級健康大數據公司「台灣健康網路平台公司」今（9 ）日舉行揭牌典禮，將擔任生醫數據國家隊領頭羊；未來在AI大趨勢下，將整合臺灣各大生醫資料庫數據，打造Web 3.0健康數據生態系，落實國家AI數據主權，並推動臺灣從「醫療王國」邁向「健康數據強國」，實現智慧醫療技術的國際輸出。

台灣健康網路平台公司今日正式揭牌，包括前副總統陳建仁、衛福部長石崇良、國科會主委吳誠文、數發部次長侯宜秀等均出席。台灣健康網路平台公司由中研院院士楊泮池領軍，資本額18億元，由科技大廠與國發基金共同投資，結合政府支持、科技大廠資源與醫療專業，將整合全國醫學中心健康及醫療大數據，建構具標準化的數據平台，發展AI醫療應用，加速研究、臨床與產業落地。

楊泮池表示，臺灣醫療資訊存在「結構性困境」，臨床病歷、健檢資料與長照資訊散布於各機構，形成互不相通的「數據孤島」； 國人的健康數據必須留在臺灣，成為國家資產。過去本土研究者常需向外部付費才能取得國人資料，這不僅阻礙AI研發，更威脅國家數據主權；臺灣不能只做矽晶片加工廠，必須擁有自己的AI健康大模型。

平台團隊今日宣布推出以GUID（全球唯一識別碼）為核心的跨院整合平台TwHealth Nexus，是融合Web 3.0精神的國家級實質數據（RWD）平台，正式宣布我國進入Web 3.0數據治理時代。為解決隱私洩漏疑慮，平台核心理念為「資料不離院」，利用不可逆的轉換方式，將個人資料轉成系統使用的識別碼，無法還原原始身分，在符合GDPR與HIPAA等最高國際隱私規範下，達成跨院資訊的精準整合，確保隱私零洩漏。

石崇良表示，《全民健康保險資料管理條例》已三讀通過，確立了健保資料治理的法律基礎，讓健保資料在嚴密監督下發揮最大效益；過去資料數據用在學術，現在朝產業化發展，推動數據產業起飛，臺灣將迎向醫療AI大時代來臨。

政府催生的國家級健康大數據公司「台灣健康網路平台公司」，今日舉行揭牌典禮。（記者郭曉蓓攝）