台灣健康聯盟發布「成人疫苗接種計畫白皮書」 專家及立委齊呼籲：公費成人疫苗是超高齡社會健康關鍵

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】根據國發會統計，台灣預估於今（2025）年進入正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比將突破20%，每五位國民中就有一位是長者。為因應台灣超高齡化的挑戰，台灣健康聯盟於今（15）日舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會，邀集公共衛生、臨床醫師、病友團體以及立法委員，共同為台灣成人疫苗政策提出建言。與會專家一致指出，提升成人疫苗涵蓋率是「預防保健」的核心策略之一，政府需以長期、系統性的政策因應人口結構急遽變化。

台灣健康聯盟15日舉辦「成人疫苗接種計畫白皮書」發布記者會

公費施打效益明確 預防性投資刻不容緩

台灣健康聯盟理事長吳玉琴於會中發表「成人疫苗接種計畫白皮書」，指出在台灣快速老化的趨勢下，成人疫苗的重要性遠高於過去想像。以帶狀疱疹為例，台灣帶狀疱疹發生率高於歐美國家，對中高齡族群的生活品質造成顯著影響，尤其是相關併發症更可能增加醫療負擔與長期照護成本。

白皮書引用實證數據，顯示公費流感疫苗政策在降低重症與死亡率方面成效顯著，充分展現預防性醫療投資的效益，隨著共病時代的來臨，疫苗政策應同步納入「社會外部成本」，重新評估疫苗在降低醫療資源消耗上的整體價值。此外，根據白皮書的三點結論建議，第一，為因應超高齡社會的健康挑戰，並借鑑國際趨勢與我國成功經驗，茲建議將高效益的非活性基因重組帶狀疱疹疫苗納入公費計畫；第二，目前針對帶狀疱疹疫苗，中央尚未建立統一的成人疫苗政策，導致各縣市補助標準不一，接種對象資格、申請流程與補助金額差異甚大，加上資訊缺乏整合，亦使許多民眾因資格不符、無力負擔或無法掌握資訊而錯失接種機會，進一步削弱疫苗的可近性與公平性，建議中央進行政策整合；最後，為最大化公費疫苗的公共衛生效益，除了將活性基因重組帶狀疱疹疫苗等高效益疫苗納入給付，建立一個完善、便利且具備溝通與推動誘因的接種環境同等重要。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示：「超高齡社會已迫在眉睫，成人疫苗是健康老化的重要基石。白皮書整合跨領域意見，希望政府正視成人疫苗的重要性，盡速建立完善的施打政策。」

台灣健康聯盟理事長於會中發布《成人疫苗接種計畫白皮書》

台灣成人疫苗政策落後 應加速推動公費化

今日記者會上多位與會專家及立法委員從不同角度檢視台灣成人疫苗政策的現況，普遍認為與國內成人疫苗落後國際趨勢，已無法因應即將到來的超高齡社會挑戰。白皮書推薦人暨台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎首先強調，成人疫苗的重視程度應與兒童疫苗接軌，相關政策必須依科學證據持續更新，以避免成人族群在面臨感染與共病風險時缺乏足夠的保護。

多位立法委員劉建國、王正旭及黃秀芳也指出，目前台灣成人疫苗公費政策推動明顯不足，需加速納入公費機制，以減緩長照與醫療體系壓力。他們一致呼籲政府應採取更積極態度，透過制度性支持提升成人疫苗接種率。

白皮書推薦人暨台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎

政策推動同時 亦需考量民眾需求及長期策略

除了政策面的完善，多位專家學者及病友代表亦從民眾需求與防疫策略提出建議。台大新竹分院副院長盛望徽指出現行制度缺乏整體規劃，而病友聯盟理事長吳鴻來則談及病友對疫苗資訊取得不易，顯示政府仍需加強宣導與便利接種環境。台大公衛學院陳秀熙教授進一步提醒，在共病時代疫苗價值評估應納入社會外部性與間接成本；國家高齡醫學暨健康福祉研究中心黃昱瞳副研究員也以大數據分析示警，精準定位受眾將是提升成人疫苗施打率的關鍵方向。

台灣健康聯盟強調，成人疫苗是超高齡社會不可或缺的預防工程。《成人疫苗接種計畫白皮書》將提供政府未來政策的重要參考，期待藉由廣納各界意見及科學數據研究建立完善的成人疫苗制度，協助政府建立更堅實的健康防線因應超高齡化的挑戰。

