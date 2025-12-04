台灣健康餘命輸歐美 彰化縣府打造369處社區照顧關懷據點 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

台灣邁入超高齡化社會，但不少長者健康餘命較低，經統計，臨終前平均臥床時間約為7.5年，北歐國家則約2周到1個月，彰化縣府希望藉由設立關懷據點，讓長輩活得長壽又健康。伸港鄉公所於今（4）日舉行「伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美表示，感謝理事長周正斌與社區幹部的付出，本案工程經費由縣府補助450萬元、伸港鄉公所自籌620萬元，工程總經費1070萬元。將興建地上2層、總樓地板面積約40坪的建物，完工後將能提供鄉親更舒適且便利的關懷據點場地及活動場所。

王惠美指出，全台人口老化快速，因此縣府利用宗教場域建置關懷照顧據點以照顧長輩，目前伸港14個村里已經有7個關懷照顧據點。現海尾村寶天宮購置土地後即辦理捐贈，提供現有社區活動中心擴充空間使用，縣府積極推動各社區設置關懷照顧據點，盼讓長輩在地安養。

伸港鄉長黃永欽表示，感謝前主席林其瑞捐贈土地給伸港鄉公所，也感謝王惠美大力支持，挹注450萬元經費，其餘不足由公所自籌經費620萬，興建簡易廚房及廁所。

黃永欽進一步說，全省自行車隊環島經台17線時，常常在寶天宮定點休息，因此廁所使用率很高，期待完工後提供舒適環境，讓車友可以好好休息。

社會處表示，海尾社區屬於農業村落，在理事長周正斌及村長黃建達領導之下，提供社區居民各項生活服務、課程及活動。112年至114年，更聯合伸港鄉內溪底、埤墘、汴頭及泉州共5個社區，共同辦理期程旗艦計畫；海尾社區更有獨具特色的河川巡守隊。因原有社區活動中心空間已不敷使用，寶天宮在此購置土地後即捐贈土地，提供現有社區活動中心擴充空間。

社會處強調，縣府極為重視縣民的福利和權益，規劃多項政策，在社會福利方面，用心辦理各項活動及推行老人福利措施，其中，社區照顧關懷據點是縣府積極推動的政策之一，縣內的據點數已擴增至369處，伸港鄉就計7個。

社會處指出，為打造高齡友善城市，照顧縣內長輩，縣府將更積極推出各項長青社福政策，包括興建綜合式衛福大樓、社區照顧關懷據點、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器守護BBCall、假牙、敬老眼鏡補助及長青幸福卡等，讓彰化長者在地安老，老有所依。

