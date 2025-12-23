台灣偵探職業總會赴韓簽署MOU 打造亞洲跨國偵探新里程碑

台灣偵探職業總會赴韓簽署MOU，正式啓動跨國合作。圖：立達國際徵信社提供

為強化亞洲偵探產業的專業交流與跨國合作，台灣偵探職業總會於2025年3月28日正式成立後，隨即展開國際佈局。12月18日，台灣偵探職業總會理事長謝智博蒞臨韓國公認偵探協會，正式簽署台韓兩國偵探組織的MOU，建立長期的合作關係，為台灣偵探產業發展寫下重要里程碑。

台韓偵探組織正式締盟 合作備忘錄開啟亞洲跨國新局

此次簽署的合作備忘錄，標誌著台韓偵探組織邁入全新的合作階段。會中，雙方就未來合作方向進行深入交流，並敲定多項具體合作內容，包含調查資源與情報共享、雙向派員進行技術與實務學習、最新調查科技與辦案經驗交流、台韓兩國乃至第三地跨國案件的協作處理，以及每年定期官方互訪、交流機制等。

台灣偵探職業總會表示，隨著跨國婚姻、跨國犯罪、國際商務糾紛、人身安全等風險日益增加，單一國家已難以獨立應對複雜案件。因此，透過與韓國公認偵探協會（한국공인탐정협회，成立於2000年）建立合作關係，不僅能提升調查效率和深化技術，也有助於建立客戶信賴的亞洲偵探合作平台，讓跨境調查成為可能。

台灣偵探職業總會理事長，謝智博率領業界夥伴赴韓交流。圖：立達國際徵信社提供

立達國際徵信社深耕國際交流 打造亞洲偵探服務網絡

在正式簽署MOU前，12月15日至17日，謝智博率領立達國際徵信社的多位夥伴赴韓，與6家韓國偵探公司進行實地交流、技術觀摩的同時，深入瞭解韓國當地的行蹤調查、尋人查址、跨國案件協作情況，以及科技設備應用上的實務經驗，並就不同法制環境下的合法蒐證和風險控管進行專業討論。

立達國際徵信社自2024年加入世界偵探協會（World Association of Detectives, W.A.D.）後，持續積極參與一年兩度的世界性會議，並主動走訪亞洲多國偵探公司與相關組織，逐步建立橫跨亞洲國家的偵探服務網絡。此次台韓合作，被視為亞洲偵探網絡的重要關鍵點，有助於進一步強化台灣偵探產業在國際舞台上的能見度及影響力。

赴韓期間，謝智博一夥人接連拜訪6家韓國偵探公司。圖：立達國際徵信社提供

為下一代鋪路 以專業與國際接軌提升偵探產業價值

謝智博於會後表示，推動國際合作並非一時或短期行動，而是一條需要長期投入與堅持的道路。他強調：「這些道路的鋪設，不僅是為台灣下一代年輕偵探，也是為了讓客戶可以得到更全面的專業協助，更是為所有兢兢業業於偵探這行業的朋友們。當然，還有我所熱愛的國家。」

他也指出，唯有透過制度化合作、技術共享和人才培育，方能提升台灣偵探產業的整體專業水準，更能建立社會對徵信工作的正確認知。台灣偵探職業總會未來將持續推動國際合作、專業認證及產業自律，並結合在地具備豐富實務經驗的成員力量，打造更具公信力與國際競爭力的偵探產業環境，為社會提供更全面、更可靠的跨國調查支援。

韓國偵探公司帶台灣偵探職業總會一夥人體驗當地聖誕節。圖：立達國際徵信社提供

台灣偵探職業總會未來將持續推進國際合作。圖：立達國際徵信社提供

