台灣偶像劇首例！《放羊的星星》證實翻拍短劇 陸網崩潰：別毀我童年

娛樂中心／蔡佩伶報導

經典偶像劇《放羊的星星》由男星林志穎搭檔韓國女星劉荷娜主演，在2007年開播便紅遍兩岸三地，然而，近日有製作人宣布要將其翻拍成短劇，成了台灣偶像劇首例，同時也有中國粉絲擔憂難以還原當年的情感深度。

製作人表示已取得《放羊的星星》原作的正式授權，強調會遵照原劇的設定，保證「不會魔改」，喊話粉絲敬請期待，雖然還未公布出演人選，不過據公開的資訊，可以看到短劇製作人為王七七，導演則是劉晗，預計2月開拍。

《放羊的星星》短劇版工作人員公開。（圖／翻攝自微博）

《放羊的星星》翻拍短劇掀起大票網友關注，有人直言無法想像，深怕短劇篇幅無法完整描述故事，「別毀了我的童年」、「要開始對我們兒時回憶下手了」、「感覺誰都演不出那種感覺」。

《放羊的星星》當年由林志穎、劉荷娜主演。（圖／翻攝自YT）

