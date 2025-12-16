台灣偶像練習生培訓公司推薦，HUR+女團

【商家指南推廣專題】

圖片由星鏈艾歐亞提供

近年，台灣偶像產業發展迅速，許多懷抱明星夢的女孩們，紛紛加入娛樂公司成為旗下練習生，鍛鍊歌喉與舞蹈實力，在台灣偶像練習生培訓公司推薦名單中，星鏈艾歐亞（AOA Entertainment Lab）憑藉專業的偶像練習生培訓計畫，打造實力派女團HUR+，並結合國際水準的表演活動，成功讓她們登上華語樂壇與世界舞台，盡情展現圈粉魅力。

星鏈艾歐亞的創辦人梁庭豪先生，是一位深耕娛樂產業多年的節目製作人，他發現韓國與日本的偶像產業擅長結合「夢想」與「商業模式」，而台灣卻缺乏讓優秀人才發光的平台，於是，他決定於2019年參與製作大型選秀節目，選拔出歌唱與舞蹈實力兼具的女孩組成團體；最終，他與音樂製作人斐立普Felipe.Z成立台灣偶像練習生培訓公司推薦品牌星鏈艾歐亞，簽下部分未出道的成員，組成實力派女團HUR+。

社群平台與短影音的崛起，徹底改變偶像與粉絲的互動方式，以往偶像需要透過電視節目累積人氣，如今TikTok、Instagram、YouTube等平台能為偶像快速吸粉並曝光於全球，因此，星鏈艾歐亞在培訓偶像練習生時，除了鍛鍊唱跳實力，也會教導如何經營個人帳號、進行內容創作，強化粉絲黏著度與情感連結，使星鏈艾歐亞成為台灣偶像練習生培訓公司推薦品牌。

為了打造出媲美韓團實力的台灣女子偶像團體，星鏈艾歐亞以偶像練習生培育為核心，全面掌握企劃、執行、訓練與出道，並統籌打歌舞台、粉絲見面會、巡迴演出、廣告代言等宣傳活動，全方位行銷偶像音樂作品與個人特色。

HUR+便是星鏈艾歐亞旗下的超人氣女團，九位天賦異稟、來自不同國家的女孩們，經歷多年嚴格的體能、表演與歌喉訓練，培養出歌唱、饒舌與舞蹈技巧，因此她們在面對各式表演舞台時，能展現強大氣勢、俐落舞姿與平穩音準，也透過各式冠軍單曲與線下活動建立粉絲群，成為備受期待的台灣新秀女團。未來，公司將持續推出高品質音樂與影像內容，提升HUR+在台灣的能見度，並拓展東南亞市場，打造跨國粉絲社群，同時承接更多品牌代言，讓HUR+成為台灣女團代表。

若您夢想成為人氣偶像，那麼台灣偶像練習生培訓公司推薦品牌星鏈艾歐亞就是您的好選擇，目前，他們正積極招募新的偶像練習生，歡迎擅長唱歌與跳舞的青年，一同加入台灣偶像練習生的行列，緊隨前輩HUR+的腳步，成為享譽國際的明日之星，更多詳情請關注AOA官方社群平台（＠aoa_elab）。

以上訊息由星鏈艾歐亞提供