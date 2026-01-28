台灣傳產快看！這大廠成功「老牛翻身」獲60億美元大單 謝金河：給台廠的啓示

Meta為了建置AI資料中心，宣布與美國材料大廠康寧（Corning）達成重要合作，將在2030年前斥資60億美元採購先進光纖電纜，引起市場關注。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，「老牌大牛也可以翻身」，看到康寧成功從傳統產業轉型的啓示，都給台灣的線纜、鋼鐵等傳產找到未來的新出路。

​謝金河在臉書發文表示，今天美國股市出現一檔奇兵，Meta為了建置30個資料中心，下給康寧60億美元的光纎定單，康寧股價一度大漲至113.99美元，市值衝高到961.06億美元。

廣告 廣告

謝金河提到，2個月前他到康寧在中科園區的生產基地和全體員工演講，一開始就稱讚這是一家跨過2個世紀，而且不斷與時俱進的優秀公司。康寧在1851年創立，大家印象中有康寧電鍋、大猩猩玻璃，這次Meta下的是光纖訂單，這個時候大家終於發現，康寧也是AI軍備競賽賽道上的重要成員。

​謝金河指出，康寧從玻璃起家，他在中科看到康寧的廠房非常遼闊且壯觀，除了傳統玻璃，康寧的玻璃基板有絕對的優勢。康寧在台灣還有一個光通訊事業部門，康寧在台已經25年，是投資台灣比重很大的外商。



​謝金河提到，康寧從傳統產業轉型，股價在2008年曾經跌至7.36美元，這幾十年間，股價大多盤旋在30到50美元之間，這次跳升而上，是「光的產業」發揮威力。AI建置未來將進入光的時代，傳統從電線電纜的傳輸進入光時代，這兩年股市最大爆發的族群，矽光子也是其中之一。最近外資分析師給光聖的目標價一下子調升至3000元，這是一個大時代。



謝金河分析，過去日本股市漲最多的，也是光通訊相關公司，像藤昌從500漲到21680日圓、古河電工從1620漲到13070日圓、住友電工從959漲到7215日圓，三菱材料、三井金屬等漲幅都很可觀。

謝金河指出，最近生產特殊鋼材的神戶製鋼，在2017年曾發生舞弊事件，而這些年生產高品質的特殊鋼材，股價再創歷史新高。這些都給台灣的線纜、鋼鐵產業找到新的元素，從技術升級著手，在AI賽道上找到位置，像今年南亞科技照亮南亞、華邦拉起華新，「很多的傳統產業會像康寧一樣，找到未來的新出路！」

更多風傳媒報導

