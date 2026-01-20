台灣優勢流失？ 郭正亮揭1事被忽悠：2028會很明顯

美國與台灣達成貿易協議，對台關稅15%不疊加，美方232條款之半導體及其衍生品關稅獲最優惠待遇（MFN），台上述產業赴美自主投資2500億美元、另政府信貸2500億美元；而台積電宣布擴大赴美投資新建工廠專責先進製程。對此，前立委郭正亮直言，台灣優勢將逐年流失，到2028年時就會很明顯。

前立委郭正亮。（中天新聞）

郭正亮19日在中天《大新聞大爆卦》節目提到，這次「優先照顧」，把關稅從20%降到15%，所以傳統產業都很高興，工總不是就表達了感謝嗎？這對他們是利多，這是事實。另外就是232的非半導體關稅，什麼資通、一大堆產業，也得到好處，被豁免了。

不過，郭正亮指出，「半導體關稅，我們就是要從這裡切進來，你才知道美國人怎麼思考！」美國說：如果你正在美國興建半導體廠，台灣的半導體賣到美國就豁免。如果廠已經蓋好了，就是那個廠的產量的1.5倍豁免。

郭正亮說明，比如說台積電在美國可以生產10萬片，台灣就可以出口美國15萬片，免稅。那其他呢？還是要25%！從這一點就可以看到，美國根本把重點都放在半導體。

郭正亮提醒，想一想，如果你是台積電，為了要讓你的晶片賣到美國，省掉那25%，會不會在美國大量生產？怎麼可能只做10萬片？當然要做50萬片，這樣才可以出口到美國75萬片免稅！所以美國最後產生了一個經濟發展的動能，就是要逼台積電儘量把美國的產量提高，這樣半導體賣到美國才能得到豁免。否則25%還要另外算，就超過對等關稅15%了。

郭正亮表示，所以長期看，對內投資會變少，人才會外流。先進晶片，美國的佔比會愈來愈高，先不要講40%，假設到25%，美國政府不會優先下令嗎？說「美國的訂單，優先在美國的廠商下單！」這是必然的，如果不這樣要求，他的晶片貴，成本是台灣的2倍，

郭正亮反問，那「美積電」的晶片要賣給誰？來台灣買不就好了？台灣的毛利率是52%！美國的毛利率，扣掉折舊、工會、薪資等，聽說只有10%。所以到時候我們台積電的美國訂單，美國政府一定會要求，優先買美積電的晶片。「我們的優勢就會慢慢流失！」

郭正亮認為，民進黨在忽悠你什麼？他知道這個不是今年就會發生，可是你每年的狀況會愈來愈糟！2028就會很明顯。

