台灣優質生命協會牡丹心據點娛樂長輩 陳亞蘭、王彩樺教唱歌仔戲

(記者謝政儒新北報導)台灣優質生命協會在副理事長陳亞蘭和秘書長紀寶如的帶領下，2日上午帶領王彩樺、許仙姬、白雲、莊凱勛等多位藝人，到新莊牡丹心社區照顧關懷據點，教長輩唱歌仔戲、玩遊戲，中午並為長輩打菜。長輩看到平時只能從螢光幕見到的知名藝人現身眼前，各個非常興奮，不僅勇於表現，也紛紛合影留念。



「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原！」知名歌仔戲演員陳亞蘭，教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打，主持人紀麗如還扮演馬匹，讓長輩騎乘。還有穿著戲服揚起水袖揮舞。王彩樺則反唱鐵獅玉玲瓏，加上略帶雙關語的鄉土俚語，逗得長輩哈哈大笑，連協會理事長陳專森也被眾人拱上台表演。





另方面，藝人白雲和莊凱勛，隨著雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩簡伯伯家中，簡伯伯看到藝人親自來送餐關懷，非常感動。潘素娥說，簡伯伯因肢體障礙，行動不便，每天都由據點志工送餐。白雲提醒簡伯伯，因天氣寒冷，要注意保暖。



台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示，面對超高齡社會來臨，協會除了在台中成立據點，幫忙照顧長輩，也會帶領藝人到全省各地據點去關懷。除了獻藝獻歌娛樂長輩，還會攜帶物資，像這次牡丹心據點，就帶了雞湯、麥片和毛帽等，贈送給每位長輩。



中午時分，社會局副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎，到牡丹心據點和陳亞蘭、王彩樺等人一起幫忙長輩打菜。吳淑芳表示，感謝台灣優質生命協會在歲末天寒之際，專程到據點來關懷長輩。牡丹心社區曾獲得衛福部113年度金卓越社區殊榮，據點平時提供多元福利服務，除了長輩，還有兒少、新住民和身障者等。