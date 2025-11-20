台灣儲蓄王「這縣市」再度居冠！ 平均一年存40.8萬

全台灣最會儲蓄的縣市在哪裡呢？根據主計總處資料，去年「全國家庭平均年儲蓄金額」為27.6萬，再創新高。從各縣市來看，新竹市的儲蓄金額為40.8萬，高居第一；第二名是苗栗縣。專家分析，新竹的儲蓄金額高是因為竹科人士收入高，且擅長理財投資。而坊間常認為，住在中南部可以存到更多錢，但根據主計總處資料，北部的儲蓄金額普遍比南部高。

科技人會賺又會存！ 新竹縣市儲蓄額排前3名

台灣人在全球相對愛儲蓄。根據主計總處統計，去年全國家庭平均年儲蓄金額來到27萬6507元，再創新高，從各縣市來看，新竹市以40.8萬高居第一，成為全台儲蓄王；第二名是苗栗縣，第三名則是新竹縣。

新竹縣市不僅平均年儲蓄金額在全國位列前三，家庭可支配所得也在全台前三名內，顯示科技產業人士不僅有高收入，也具有良好的理財習慣。

全國年儲蓄金額排名最「高」前三縣市。圖／台視新聞製圖

「南漂」並沒有存更多！ 北部儲蓄金額普遍較高

坊間常有一派說法，認為搬到中南部可以存到更多錢，但根據主計總處的統計，去年全國家庭平均年儲蓄金額最低的前三名分別是宜蘭縣、嘉義縣和屏東縣。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，因為中南部相比北部，能省下的最大支出可能只有租金；至於在飲食、餐飲，或是旅遊、教育費用上，差距可能與北部相差不遠。

全國年儲蓄金額排名最「低」前三縣市。圖／台視新聞製圖

台北／陳酈亭、甘而棣 責任編輯／蔡尚晉

