台灣兇嫌父母下跪道歉！ 呂秋遠揭「歐美文化差異」不忍了：心酸悲痛

記者蔡維歆／台北報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。昨張文父母「鞠躬下跪」替張文向社會大眾道歉。對此名律師呂秋遠指出這樣的場景在東亞社會並不罕見，但在歐美文化中，兇嫌父母往往以截然不同的方式面對。

呂秋遠以改編自真實案件的Netflix影集《食人魔達默》為例指出，兇嫌達默犯下連續殺人案，其化學家父親第一時間是震驚、崩潰，開始接受心理諮商與治療，並跟達默的母親發生嚴重的衝突，互相指責，然而他從未公開露面，也未因「教子無方」向社會致歉，而是在兒子被判刑後出版《一個父親的故事》承認親職上的失敗，包括跟兒子情感疏離、家庭功能失調、太過低估兒子的異常行為等，但並未以下跪或公開道歉的方式回應社會。

後來兒子在獄中被謀殺，爸爸從此淡出公眾視野也沒有媒體試圖關注。因此，看到張文父母下跪致歉的畫面，呂秋遠感到無奈與心痛。他質疑這樣的行為是否真的有助於社會情緒的釋放？他認為，兇嫌父母不但失去兒子，也沒了尊嚴，同樣需要心理支持與專業協助，而非公眾審判。最後，呂秋遠呼籲社會大眾停止公審兇嫌父母，「沒有一對父母希望自己養出這麼惡劣的罪犯」，父母最大的期盼，無非是孩子平安成長、含飴弄孫。呂秋遠也沉重地表示：「我誠摯的希望，別再看他們下跪的畫面了。」

