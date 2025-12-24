台灣兇嫌父母該下跪道歉？ 呂秋遠揭歐美文化處理大不同

張文的父親（右）與母親（左）向社會大眾鞠躬、下跪道歉。（杜宜諳攝）

犯下北捷連續殺人案的鄭捷、張文，其父母都在事發後向受害者、家屬及社會大眾下跪致歉，引發熱議。對此，知名律師呂秋遠指出，這樣的場景在東亞社會並不罕見，但在歐美文化中，兇嫌父母往往以截然不同的方式面對。

呂秋遠23日發文表示，看到張文父母下跪的畫面，讓他感到心酸與悲傷，因為這對父母必須為一名已經身亡、且犯下重罪的成年兒子出面承擔社會情緒。他直言，兇嫌既然已成年，無論在刑事或道德責任上，其父母本就不應承擔連帶責任，也不該因曾提供2年生活費，就被質疑是共犯，「我們都不是神，既然都成年了，誰知道兒子會在接受媽媽的錢以後，做出什麼事來？」

他進一步感慨，在台灣及東亞文化中，當兇嫌未留下任何說明就離世，社會往往將「道歉」與「承擔」的角色，自然轉移到父母身上；但這樣的期待，在歐美社會並不常見。

呂秋遠以改編自真實案件的Netflix影集《食人魔達默》為例指出，兇嫌達默犯下連續殺人案，其化學家父親第一時間是震驚、崩潰，開始接受心理諮商與治療，並跟達默的母親發生嚴重的衝突，互相指責。然而，他從未公開露面，也未因「教子無方」向社會致歉，而是在兒子被判刑後，出版《一個父親的故事》承認親職上的失敗，包括跟兒子情感疏離、家庭功能失調、太過低估兒子的異常行為等，但並未以下跪或公開道歉的方式回應社會。後來兒子在獄中被謀殺，爸爸從此淡出公眾視野，也沒有媒體試圖關注，可能是覺得沒必要把公眾的不安加諸在他的身上。

因此，看到張文父母下跪致歉的畫面，呂秋遠直言感到無奈與心痛。他質疑，這樣的行為是否真的有助於社會情緒的釋放？他認為，兇嫌父母不但失去兒子，也沒了尊嚴，同樣需要心理支持與專業協助，而非公眾審判。

最後，呂秋遠呼籲社會大眾停止公審兇嫌父母，「沒有一對父母希望自己養出這麼惡劣的罪犯」，父母最大的期盼，無非是孩子平安成長、含飴弄孫。呂秋遠也沉重地表示：「我誠摯的希望，別再看他們下跪的畫面了。」

