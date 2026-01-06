台灣先買後付調查 恩沛：83%消費偏好小額高頻支付

（中央社記者呂晏慈台北6日電）恩沛科技在台灣推出「AFTEE先享後付」服務，今天發布最新調查指出，台灣消費者對「先買後付（BNPL）」認知度持續攀升，達66.6%，且受網購詐騙案例頻傳影響，高達48%受訪者認為「資訊安全性」為選擇支付工具的首要條件，年增幅近18%。

日本科技公司恩沛科技2018年來台推出「AFTEE先享後付」支付服務，今天發布「2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查」。

恩沛科技表示，台灣消費者對「先買後付」消費模式的認知度持續增加，66.6%受訪者表示知道BNPL，且各年齡層受訪者推薦他人使用BNPL的比例皆達65%以上；在各品牌中，「AFTEE先享後付」以超過66%使用率蟬聯冠軍，品牌認知度也較2024年成長超過12%。

消費者使用動機方面，恩沛科技說明，影響受訪者「選擇支付工具」的前3大原因依序為回饋優惠（76.5%）、快速便利（76.3%）、資訊安全性（48%）；而受訪者「選擇使用BNPL」的前3大原因則是回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%）。

恩沛科技分析，這可能與支付工具百家爭鳴、各品牌祭出回饋方案吸引消費者有關，且回饋優惠同樣是BNPL用戶所關注焦點之一。

恩沛科技表示，超過83%受訪者想使用BNPL消費的平均金額落在新台幣1萬元以下，凸顯BNPL作為「小額高頻」的日常消費支付工具趨勢，另對希望使用BNPL的消費場景，正逐步從電商網購擴展到旅遊與交通（55%）、餐飲娛樂（49%）、日常生活服務（27%）等不同生活面向場景。

此外，根據調查顯示，高達84%受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳，並有52%受訪者因擔心其他支付的資安疑慮而選擇以BNPL結帳。AFTEE先享後付總經理山崎竜彗舉例，AFTEE先享後付僅需手機號碼、10秒完成購買的服務特性，兼具資訊安全與快速便利，符合消費者的支付需求。

山崎竜彗說明，近80%受訪者在了解AFTEE先享後付的風控機制與使用方式後，對整體BNPL的信任度提升，顯示當消費者理解BNPL「不需透露過多個資」、「先取貨後付款」的機制時，更能有效建立消費信心。

「2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查」為恩沛科技於2025年11月，針對830名18歲至55歲台灣消費者支付習慣、BNPL認知度所做的線上調查。（編輯：楊凱翔）1150106