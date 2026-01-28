台灣光影化作指間日常 珠寶品牌CONVERGE HALATION「尋光」 以GIA工藝演繹靜奢美學

近年來，隨著「靜奢風」與「長期主義」在時尚圈興起，現代女性對於珠寶的需求已從單純的裝飾，轉向追求能長久陪伴的質感物件。成立於 2019 年的台灣設計師品牌 CONVERGE HALATION 尋光（以下簡稱 C.H.），以「Elegance never fades 優雅不褪色」為核心精神，將台灣日常的光影捕捉進珠寶設計中。憑藉著 GIA 專業金工團隊的嚴謹工藝，以及對材質耐久性的堅持，C.H. 成功將珠寶轉化為一種「Daily Luxury」，成為許多女性展現內在力量與生活品味的親密夥伴。

光與多重曲線交織成形，鑽石於層次間悄然綻放。CONVERGE HALATION 尋光以流動線條描繪光的軌跡，勾勒出品牌對光影與優雅的當代表述。圖：業者提供

廣告 廣告

堅持長期主義：GIA 團隊的工藝承諾

「唯有深厚基礎，才能承載設計靈魂。」C.H. 相信珠寶價值在於跨越時間。品牌堅持由 GIA 證照金工團隊全程手工製作，嚴格把關鑽石鑲嵌與線條流暢度。呼應「耐看、耐戴」趨勢，C.H. 選用耐水、耐氧化的 純 K 金 為基底。這份對材質與工藝的雙重堅持，體現了品牌對「長期主義」的實踐——讓珠寶不只是稍縱即逝的流行飾品，而是能適應日常配戴、隨著時間流逝依然保有溫潤光澤的生命信物。

把台灣的光做進珠寶：文化與美學的獨特敘事

C.H. 設計團隊擅長捕捉生活中細微的亮度，將台灣的自然地景與文化記憶，轉化為具象的珠寶線條。例如廣受好評的 FLEUR 系列，靈感便汲取自台灣巷弄中熟悉的「鐵窗花」，透過細膩的金工將記憶中的線條重新編織，展現出屬於這片土地的文化溫度。Waver 系列 則專注於曲線與肌膚的貼合，讓光在動靜之間自然停留，描繪出獨特的手環美學。這些作品在結構與留白之間，展現了「被理解的優雅」，讓珠寶成為一場與文化、自然及哲學的無聲對話。

FLEUR 系列情境照 FLEUR BRACELET（下）、CHARLOTTE BRACELET（上）｜14K 培育鑽石 靈感汲取自台灣巷弄中熟悉的「鐵窗花」，將記憶中的曲線重新編織為麻花花瓣結構。當記憶與眼前的珠寶重疊，留下的即是一份屬於時間與生命的恆久溫柔。圖：業者提供

Waver 系列情境照 LESSIA BRACELET、WAVER BRACELET｜14K 天然鑽石 Waver 系列專注於曲線與肌膚的貼合，讓光在動靜之間自然停留，描繪出 CONVERGE HALATION 尋光獨特的手環美學。圖：業者提供

CONVERGE HALATION 尋光 內在力量的延伸 做生活的藝術家

在 C.H. 哲學中，珠寶是女性「內在力量」的具象化，旨在襯托佩戴者的光芒。透過不張揚的細節設計，C.H. 協助記錄生命感動，將珠寶昇華為生活藝術。正如品牌核心：「Glow Beyond Time, Elegance Never Fades 尋光匯影，將每一道光留給佩戴的人」這是品牌對女性最溫柔的承諾 。

關於 CONVERGE HALATION 尋光 創立於 2019 年，CONVERGE HALATION 尋光是致力於將「光」具象化的台灣設計師珠寶品牌 。品牌結合 GIA 專業工藝與對台灣文化的觀察，打造兼具美學高度與情感厚度的「日常輕奢」珠寶，深受注重生活質感的女性喜愛。

更多品牌資訊：

官方網站：https://www.chjewelry.co/

Instagram：https://www.instagram.com/chjewelry.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

蘆竹人注意！明停水6小時 影響地區一次看

讓客語走出教室 走入生活：AI 如何成為當代客家的「對話者」？