台灣光罩斥資4.35億元採購設備 進軍先進封裝光罩領域

台灣光罩總經理陳立惇。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣光罩(2338)董事會昨決議通過，為了因應未來產業技術發展需要，將斥資新台幣4.35億元採購設備，擬擴充14吋光罩(Photomask)生產線產能，作為先進封裝用。台灣光罩強調，這項擴產計畫主要是強化公司技術地位，提供重要客戶充足產能。

台灣光罩宣布將導入全新核心生產設備，專注於支援先進封裝技術平台。14吋光罩是應用高階封裝中介層(Interposer)的關鍵，隨著高效能運算晶片結構趨於複雜，市場需求顯著增長，受惠於半導體技術向系統級封裝推進，公司在產線規劃也必要針對產業需求因應。

廣告 廣告

台灣光罩指出，目前相關設備已進入採購與準備階段，預計於2026年上半年開始安裝進駐，因憑藉與客戶的長期穩固合作，新產能有確保訂單能見度才進行，預期隨著新產能上線，將成為推動公司營運成長的核心引擎。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台玻︰爆量衝上月線 散戶傻眼

台灣被點名「全球最親日」! 日媒1句話揭關鍵 全因「一座銅像」

焦點股》東元：AI資料中心商機看俏 股價反彈

台積電ADR目標價看到400美元 知名分析師全說了

