台灣光電環評標準「全世界最嚴」 彭啓明：遺憾未經科學討論

立法院衛環委員會今日邀請環境部長彭啓明進行專題報告。（本報資料照片）

立法院14日三讀通過《環評法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，加嚴光電板開發及環評標準。環境部長彭啓明今日強調，贊成各種對於環境有疑慮的開發行為進行環評，但究竟要納入多大的面積、裝置容量，很遺憾本次修法沒有經過科學討論就通過，導致台灣的光電環評標準變成全世界最嚴。

立法院衛環委員會今日邀請環境部長彭啓明就「聯合國第30屆氣候峰會之後台灣氣候治理方向與如何提升台灣『氣候變遷績效指標』名次，落實2050淨零排放路徑策略」進行專題報告。

環境部長彭啓明會前表示，多數開發行為的環評標準都訂在環評法子法，這次修法刻意放入母法，而規範的面積、裝置容量，民眾黨立委黃國昌曾說可以討論，很遺憾未經科學討論，台灣的光電環評標準變成全世界最嚴。

他說，外界認為光電板不需環評，但這只是一個過程，其開發也需要得到目的事業主管機關許可，經過這次修法，未來是不是其他開發案的環評標準也會比照辦理？經濟部則認為太陽光電發展將受到很大影響，環境部會密切關注。

彭啓明強調，以保護環境角度，他認為各種對於環境有疑慮的開發要環評，但，應該多一些科學討論，目前卻沒有，他很遺憾就這樣通過修法了。

