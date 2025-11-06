台灣兒少優質節目評選出爐 教育電臺4節目獲肯定

《媒體素養教育道館》獲得第25屆台灣兒少優質節目評選推薦為兒少優質節目，並入圍「年度最佳聲音節目獎」(兒少優質節目線上影音展截圖)

《FUN SONG技職》節目獲得第25屆台灣兒少優質節目評選推薦為兒少優質節目(兒少優質節目線上影音展截圖)

《高校設計師》節目獲得第25屆台灣兒少優質節目評選推薦為兒少優質節目(兒少優質節目線上影音展截圖)

《Crazy實驗室》節目獲得第25屆台灣兒少優質節目評選推薦為兒少優質節目(兒少優質節目線上影音展截圖)

由台灣媒體觀察教育基金會主辦的「第25屆台灣兒少優質節目評選」出爐，國立教育廣播電臺《FUN SONG技職》、《高校設計師》、《Crazy實驗室》、《媒體素養教育道館》等4個節目獲得推薦，其中《媒體素養教育道館》並入圍「年度最佳聲音節目獎」，預計12月13日頒獎典禮中將揭曉得獎者，另外，主辦單位即日起也推出線上影音展，邀請大家為喜愛的節目投票，票數最高者將獲得《年度最佳大眾票選獎》。



國立教育廣播電臺入圍「年度最佳聲音節目獎」的《媒體素養教育道館》節目透過道館挑戰賽分隊競賽的設計，讓聽眾化身為媒體探險隊員，在聽節目的過程中進行挑戰、收集徽章，玩出媒體素養力。而獲推薦的《FUN SONG技職》節目，透過對技職教育的系列報導，讓在升學路上迷惘的學子們，了解技職教育的學習範疇與未來發展。《高校設計師》則透過年輕的視角、活潑的氛圍、輕鬆的訪談，讓主持人成為青少年的好朋友，共同設計高校生活藍圖。《Crazy實驗室》以青少年科普為題，將青少年求學及生活上會接觸的科普話題，透過科學週報、生動專訪、歌曲點播及悄悄話單元等方式呈現。



為了讓有益於兒童與少年身心發展的優質影音節目可以被更多人看見與聽見，媒體觀察教育基金會即日起至11月28日18:00也舉辦線上影音展，透過民眾投票選出「年度最佳大眾票選獎」，參與的民眾還可以參加抽獎活動，詳細訊息可參考活動網站。



另外，「第25屆台灣兒少優質節目評選」預計12月13日（星期六）在國立臺灣師範大學校本部舉行頒獎典禮，公布「年度最佳大眾票選獎」，以及「年度最佳影視節目獎」、「年度最佳聲音節目獎」、「年度主題獎－族群共融」、「促進性別平等教育獎」等四個年度大獎得主。