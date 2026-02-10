台灣兒童多生牙盛行率高 不處理恐影響恆牙發育與齒列





【NOW健康 吳思奕／台南報導】5歲4個月的小琳（化名）日前在他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，於是轉診至奇美醫療財團法人奇美醫院兒童牙科門診接受進一步檢查。經口腔檢查後發現小琳除了有多顆嚴重蛀牙外，還有2顆多生牙，分別為正向與逆向生長。考量到小琳年齡尚小、齲齒範圍大以及治療配合度等因素，經與家屬充分討論後，最終決定進行全身麻醉，拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒以及2顆多生牙。術後恢復良好，2週順利拆線，目前持續定期回診追蹤。



台灣兒童多生牙盛行率高 男童發生率為女童的2至3倍



在台灣，不少家長帶孩子去看牙，往往可能是因為門牙蛀牙想尋求治療，或牙齒撞到想知道有沒有受傷，亦或是覺得換牙似乎有點慢、門牙長歪等，沒想到X光檢查意外發現「多了1顆牙！」。根據奇美醫院兒童牙科2025年的臨床統計，1年內初診的462位兒童中，竟有100位是來尋求如何處理「多生牙」，僅次於蛀牙，且此份數據甚至尚未包含因其他原因就診，卻被診斷出多生牙的孩童，顯示多生牙在臨床上是並不少見。奇美醫療財團法人奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸提醒，臺灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。

廣告 廣告



彭緯綸說，所謂的多生牙（亦稱贅生齒）是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列，額外多出來的牙齒。最常見的類型為發生在上顎正中門牙區的「正中贅生齒」。根據國內研究資料顯示，台灣族群多生牙的盛行率約為2.6%。臨床統計發現，有高達98%的多生牙發生在上顎，其中超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率約為女童的2～3倍，提醒家長在孩子換牙期需特別留意。



多生牙影響恆牙發育與齒列 臨床多半建議拔除



多生牙並非單純只是「多1顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響。常見包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合；恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入；正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求；甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷與追蹤治療對孩子的口腔健康相當重要。



面對多生牙，家長最常問的問題便是「一定要拔嗎？會不會太早？」。對此，彭緯綸指出，由於多生牙對恆牙影響甚鉅，多數建議拔除，但時機則須依個別狀況評估。臨床上會透過根尖片、環口X光，甚至3D影像技術，判斷多生牙的生長方向、與恆牙牙根的距離、恆牙發育程度，以及孩子的年齡與配合度。若多生牙朝正向生長，可觀察是否自行萌發再拔；但若為倒向或位置過深，且已影響恆牙發育，則需審慎規劃介入時機。對於年齡小且無法配合門診治療的孩子，則會考慮安排全身麻醉，以順利完成拔除手術



建立孩子的口腔親善之家 建議每半年回診1次



彭緯綸呼籲，除了多生牙的議題之外，家長也應配合中華民國兒童牙科醫學會的宣導及建議，及早為孩子建立「口腔親善之家（Dental Home）」的概念，最遲在孩子1歲前開始看牙，並養成每半年定期回診的習慣。



透過長期追蹤與預防導向照護，除了能降低齲齒的風險，像是多生牙、換牙異常或齒列問題也都能於初期即早發現與處理，減低孩子未來承受複雜治療的風險。掌握「早點看牙、定期回診」的原則，才能用預防代替治療的方式，讓孩子少受齒疾之苦。



# 首圖來源／奇美醫院提供



更多NOW健康報導

▸對抗冬季乾癢全攻略 兩大族群適時補充健康油脂助改善

▸髖關節退化成因分兩大類 醫揭10大風險因子、4大徵兆