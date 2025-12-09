台灣兒童愛喝「能量飲」 醫示警1症狀：成人也別喝





時代力量黨主席王婉諭在臉書發文指出，有老師寫信投訴，校園裡面越來越多孩子流行喝能量飲料，王婉諭表示，她問自己的孩子，同學是不是都在喝能量飲料，得到的答案是，「有啊！班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神。」對此，台北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇警告，「當然別說小孩，成人也最好不要喝」。

姜冠宇今（9）日在粉專上表示，含糖能量飲料可能導致「隱藏型肥胖」，即使BMI維持正常，腹圍卻可能超標。這種「正常體重肥胖（NWO）」患者罹患代謝症候群、糖尿病與心血管疾病的風險，與明顯肥胖者相當。

姜冠宇指出，多項國際研究，包括三份期刊《Frontiers》、《MDPI》、《PLOS》刊登的研究，顯示含糖飲料攝取量與內臟脂肪堆積及腰圍增加呈正相關，且此關聯往往獨立於BMI。泰國年輕女性研究也發現，習慣飲用含糖飲料與高度加工食品者，正常體重肥胖（NWO）比例明顯較高；歐洲與其他地區資料則顯示，這類族群飲食型態往往是：含糖飲料、零食、外食多，通常纖維與蛋白質攝取不足。

醫師分析，能量飲造成腹部脂肪增加主要有三大原因：其一，液體糖分進入肝臟後優先合成內臟脂肪，而不是均勻分布到四肢；其二，液體熱量缺乏飽足感，多餘熱量未被抵消，逐步轉化為脂肪；其三，高咖啡因可能影響睡眠與壓力反應、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就容易促進腹部脂肪堆積。姜冠宇強調，對亞健康族群（壓力大、睡不好、活動量不足），能量飲更容易加重風險。

雖然目前針對「能量飲→BMI正常但腹圍肥胖」的直接研究仍有限，但含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪及代謝症候群的關聯已有充分證據，「能量飲=高糖飲料+高咖啡因，含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪、代謝症候群與正常體重肥胖（NWO）的關聯已經有非常穩定的證據。」

姜冠宇表示「希望各家能量飲不要認為我在擋各位財路」，他直言，自己過去也因能量飲與工作壓力累積脂肪，如今需透過運動與飲食管理逐步改善。他提醒民眾，尤其是成年人與青少年，應慎重飲用能量飲。「你越喝，肚子就越大！」

