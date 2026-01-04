台灣兒童肥胖率破3成 兒盟點名3大飲食警訊

兒盟今日舉辦記者會發布「2026台灣兒童飲食狀況調查報告」。（蔡佩珈攝）

世界衛生組織顯示國小高年級過重及肥胖率25％，兒盟今日公布調查則顯示，台灣兒童過重及肥胖率高達30.2％，並發現孩子飲食出現過量食用營養補充品、飲水量不足、實用垃圾食物頻率過高等3大問題，包含超過6成學童每周至少吃1次速食或油炸食物，超過5成每周至少喝1次手搖飲、一周3天以上吃零食，且超過1成一周吃不到3天早餐，還超過6成晚餐以澱粉為主，三餐不均衡，家長讓孩子吃營養品，卻有部分吃超過建議劑量。

兒盟以隨機抽樣方式調查5至6年級學童飲食狀況，有效樣本1255份，其中50.5％為國小五年級、49.5％六年級生，今日舉辦記者會發布「2026台灣兒童飲食狀況調查報告」。

報告顯示，18％學生早餐喝含糖飲料、12.4％吃熱狗、雞塊等炸物，僅15.8％攝取水果蔬菜，還有11％學童一周不到3天有吃早餐。

至於晚餐，近4分之1、24.2％孩子不固定時間吃，超過6成、63.2％只吃澱粉為主，例如炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等。此外，7.9％學童完全沒吃到蔬菜、12.3％含油炸食品、11.1％會喝手搖或含糖飲料。

三餐不定時、不均衡，家長選擇以營養補充品替孩子補一補，調查顯示，過半數、51.1％學童曾吃營養補充品，其中5.1％每天吃超過1次，近3成、28.1％每天吃1次。飲水部分，22.1％學童一周不到2天喝足夠的水，其中7％幾乎每天都沒有喝充足的水。

此外，16.3％學童一周3天以上吃速食或油炸食物，其中一周1次以上達66.6％。超過半數、53％學生一周3天以上吃零食甜點，幾乎每天吃的比例21.3％。

兒盟研究發展處長黃韻璇說，孩子每日用餐普遍面臨食物種類偏狹、高油高糖食品比例偏高及外食帶來的營養落差等問題，並與學童健康呈現明顯關聯，調查顯示高達6成5孩子過去2周內至少出現1項生理不適，包括睡不著、拉肚子、皮膚過敏或是便祕等，呼籲家庭、學校與政府共同改善孩子的飲食環境。

營養師高敏敏提醒，家長準備早餐應選擇優質蛋白質，有助孩童肌肉建構及提升免疫力。此外，鈣質建構骨骼、牙齒，維生素A幫助鈣質吸收，膳食纖維增加專注力、補足感及協助排便順暢，鐵質則能抗疲倦，Omega-3脂肪酸抗發炎、氧化，促進腦部發展。

她說，現在小朋友常喝手搖飲，但含糖量過高，應盡可能降低攝取量，家長可利用白開水或加味的水果水慢慢取代手搖。零食則不建議過度制止造成反效果，可在每餐之間提供當季水果，或準備堅果、優格讓孩子帶在身邊，就能降低想額外吃零食的機會。

