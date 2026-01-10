台灣兒童肥胖率破3成！餐桌「數位斷食」成關鍵 專家曝「2招」救健康

記者簡浩正／台北報導

專家指出，遠離3C、親子共餐是避免兒童肥胖關鍵。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台灣兒童肥胖問題日益嚴重。兒童福利聯盟於近日發布新聞稿指出，台灣兒童過重及肥胖率已突破三成，遠超國際平均水準。專家指出，遠離3C、親子共餐是避免兒童肥胖關鍵；根據國內研究，用餐不看螢幕的「數位斷食」顯著改善學童營養攝取。

癌症關懷基金會於 2022 年至 2023 年間，針對全台國小3至6年級學生進行大規模問卷調查，在2萬3831份有效樣本，發現用餐看3C螢幕的組別天天吃蔬菜為 61 %、天天吃水果 37 %、每週4次以上喝含糖飲料 24 %。

至於不使用3C的學童，天天吃蔬菜為 71 %、天天吃水果 45 %、每週4次以上喝含糖飲料 13 %。對比數據發現，與用餐看 3C 螢幕的組別相比，不使用 3C 的學童天天吃蔬菜高出 10 個百分點、天天吃水果高出8個百分點、每週4次以上喝含糖飲料降低 11 個百分點。

調查結果指出：「親子共餐次數越多，學童蔬果攝取量越高，且飲用含糖飲料與用餐配螢幕的頻率則越低。」調查結果更指出，「親子共餐」次數越多，學童蔬果攝取量越高，學童天天吃蔬菜從 57 %上升至 66 %，天天吃水果從 33 %上升至 41 %，常喝飲料比率則從 30 %下降至 19 %。

吃飯時，不用3C組相較於用3C組，天天吃蔬菜的比例提高10%。（圖／癌症關懷基金會提供）

癌症關懷基金會董事長陳月卿強調，健康應從小扎根，應打破「小時候胖沒關係」的傳統迷思。她指出：「親子共餐不僅能增進家人情感，更是建立正確飲食習慣的最佳時機。透過家長的言傳身教，能幫助孩子在輕鬆的氣氛下愛上蔬果。」另，針對學童愛喝飲料的習慣，建議家長可以天然食材自製「綠拿鐵」。

陳月卿說明，這類飲品由新鮮蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，含有豐富的植化素、膳食纖維與多種維生素、礦物質，家長可透過自製，來取代市售含糖飲料，守護全家健康。

