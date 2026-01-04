台灣兒童肥胖率高於國際平均 調查：逾半每週3天以上吃點心

超商裡熱騰騰的關東煮散發香氣，是孩子或上班族隨手的便利餐點，架上琳瑯滿目的餅乾和糖果，對不少孩子而言，更是成了每日必備的小確幸。

根據兒福聯盟公布的2026台灣兒童飲食狀況調查報告，國內兒童過重和肥胖率高達30.2%，明顯高於國際平均。

國小學生吳崢說道，「同學生日的時候會請糖果，然後他們自己也會去福利社買東西，譬如說小餅乾、飲料。」

家長林小姐表示，「我沒有規定他，我比較在意他正餐有沒有吃完，然後正餐吃完就可以吃零食。因為我怕太限制他，他長大之後會報復性飲食，零食吃過多。」

調查發現，有超過1成的學童一週不到3天有吃早餐，5成3的孩子一週3天以上吃零食甜點，更有超過6成的孩子每週至少吃1次速食或油炸食物，家長選擇以營養補充品幫孩子補一補，也可能補過頭，種種不正確的飲食習慣，也導致6成5的孩子，兩週內曾出現過睡不著、拉肚子、皮膚過敏或便秘等症狀。

營養師高敏敏指出，「營養品的補充就不是越多越好。再來第二個是年紀的問題，因為孩子我們都知道他的肝臟、腎臟，發育其實沒有很完整，甚至像大人一樣代謝那麼良好，所以當然如果你給他吃超過安全上限劑量的補充品，一定會造成負擔，甚至反效果。」

兒福聯盟表示，營養不均衡、飲食時間不規律，再加上營養補充品攝取過量，孩子健康亮起警訊，專家提醒，回歸均衡飲食、建立良好飲食習慣，才是守住孩子健康的關鍵。