台灣兒童肥胖率高達30.2 兒盟揭報告籲：重建健康飲食環境

【緯來新聞網】兒童的飲食營養狀況影響生長發育、學習表現及身心健康。根據WHO跨國研究顯示，小學高年級生過重及肥胖率為25，但兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2！兒盟今（4日）於「零食淹沒的童年，孩子營養亮紅燈」記者會中，由研究暨組織發展處處長黃韻璇公布《2026台灣兒童飲食狀況調查報告》，並邀請營養師高敏敏、國小高年級學生及家長代表，一同揭示台灣兒童飲食中隱藏的營養風險。

兒盟最新調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2。（圖／兒盟提供）

調查發現學童飲食出現的問題包括，垃圾食物已經成為孩子的日常——超過六成學童每週至少吃一次速食或油炸食物、超過半數每週至少喝一次手搖飲。這樣的飲食型態也反映在每天最基本的三餐結構上，飲食失衡從早餐就開始：每十個孩子就有超過一個每週不到三天有吃早餐；到了晚餐，近四分之一沒有固定開飯時間，還有超過六成的孩子只吃澱粉就打發一餐。更別說同桌吃飯聊天了，調查發現，近兩成孩子一週跟家人一起吃飯不到兩天，三成表示餐桌上很少聊天。



三餐不定時、不均衡，不少家長選擇以營養補充品替孩子「補一補」。調查顯示，過半數學童曾食用營養補充品，若未留意使用頻率與成分，反而可能在不知不覺中增加糖分與添加物的攝取。同時，學童的日常飲水量亦明顯不足，有五分之一的孩子每週不到兩天喝到足夠的水，而且這類孩子更習慣用含糖飲料取代白開水，恐攝取過多糖分。



不正確的飲食習慣與學童健康狀況之間已浮現明顯關聯。調查顯示高達六成五的孩子過去兩週內至少出現一項生理不適，包括睡不著、拉肚子、皮膚過敏或是便祕等情形。此外，家庭用餐氛圍也與孩子的身心狀況息息相關，用餐時被責備或被問功課的孩子，睡不著的比例是未被責備同學的近兩倍。

面對飲食環境快速變化與學童飲食習慣的多重危機，兒盟呼籲家庭、學校與政府共同改善孩子的飲食環境，重建均衡、多樣、友善健康的兒童餐桌。

兒童飲食三大問題。（圖／兒盟提供）

兒盟三大呼籲：重建健康飲食環境

面對飲食不均衡、補充品使用不當、含糖飲料攝取過量與共餐品質不足等問題，兒盟呼籲家長、學校與政府共同改善孩子的飲食環境：

一、補充品使用需留意頻率與劑量。家長若讓孩子食用營養補充品或能量果凍，應確實依照產品建議劑量，不可過量。12歲以下兒童不宜接觸含咖啡因的能量飲料或果凍。補充品只能「補充」、不能「替代」正餐，過量反而可能造成消化負擔或睡眠問題。



二、均衡飲食從三餐與共餐開始。家長應協助孩子建立定時定量的飲食習慣，減少含糖飲料、油炸物、加工肉品及甜食的攝取。對挑食的孩子，應以鼓勵取代強迫。共餐時應營造輕鬆氣氛，避免責備與追問課業，因為緊張的餐桌氛圍與睡眠不佳有明確關聯。



三、政府與學校需共同打造健康飲食環境。政府應強化食品標示管理，使家長能清楚掌握兒童常見食品的糖分與添加物資訊；學校則應加強營養教育，幫助孩子從小建立對健康食物的正確認識。



兒盟強調，改善兒童飲食並非只靠家長，而是家庭、教育與政策共同努力，才能讓孩子真正擁有健康而均衡的飲食生活。

