台灣兒童飲食亮紅燈 兒盟：肥胖率逾3成高於全球
台北市 / 綜合報導
台灣的兒童有點太胖！兒福聯盟公布最新統計，國內兒童過重及肥胖率達30.2%，超過全球的平均25%。
原因包含台灣兒童攝取過多澱粉、含糖飲料等，高糖、高油的飲食習慣，這也會影響孩童學習表現與情緒穩定。
更多華視新聞報導
台灣肥胖、骨鬆比例升高！全新「DXA骨質密度儀」強化檢測 提早預防疾病
長庚研究：小胖子易過敏 母乳降嬰幼兒肥胖風險
國中生過重.肥胖率達三成 專家：吃多動少導致
其他人也在看
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
下面長菜花！他「1舉動」害慘自己 醫傻眼：冒出整排小花朵
性行為時正確使用保險套，不僅能避孕，還可以防止性病感染。對此，皮膚科醫師王宣甯分享，有病人感染性病尖銳濕疣（俗稱菜花），而病灶長在下腹部，結果他自己剃毛後卻出大事，長出一大堆、呈現線狀排列的「小花朵」，因此建議不要刮、不要摳、不要刺激病灶，且提早就醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 8
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 4 天前 ・ 6
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 2
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 4
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 1 天前 ・ 7
「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
中年男子長期喝「汽水加煉乳」 糖尿病惡化慘截肢
據馬來西亞製造商「Kedidi Kaki Palsu」官方TikTok帳號釋出的影片，畫面中當地一名中年男子坦言，自己長期有一個習慣，每晚外出都會點一杯汽水，並加入煉乳，他自稱沒有上癮，只是這樣搭配真的很好喝，所以就會習慣點一樣的飲料。但隨著男子長期高糖攝取，他的血糖控制惡化，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 8
早上空腹喝「高糖飲品」 醫搖頭：大腸慢慢被腐蝕
國人最好發癌症之一的大腸癌，醫師黃軒指出，許多人習慣不吃早餐，甚至直接飲用果昔等超甜飲料，「空腹加上高糖飲品」的組合，正是大腸癌的隱形地雷。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖
南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
熟男右半臉突腫脹 口腔驚見「3公分大白疣」已下顎牙齦癌！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名年近60歲的熟男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，且超過二周仍未癒合，覺得不對勁而就醫，沒想到檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長至約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，進一步切片化驗更確診罹患下顎牙齦癌第二...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題
山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
無聲傷腎兇手是它！重金屬引發腎功能異常 這款化痰藥是解毒劑
近年來環境汙染日益嚴重，重金屬對人體健康的影響也受到越來越多的關注。台中榮民總醫院毒物醫學部臨床毒物科主任鍾牧圻與內科部腎臟科主任游棟閔提醒，長期暴露在重金屬環境中，可能會導致腎功能惡化，嚴重時甚至引健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫
新冠疫情已經悄然退場，但許多人出現了「腦霧」的困擾。生科系副教授黃貞祥表示，2025年發表的綜述指出，全球已有最多4 億人受到長新冠神經症狀的影響，包括記憶缺損焦慮、憂鬱、失眠等，它牽動著人體最脆弱的系統：大腦與免疫。另篇研究發現，腦霧患者的大腦區域與功能，出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌
元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
追劇零食藏陷阱！醫揭3大傷腎炸彈：嚴重恐致心臟停跳
（記者周德瑄／綜合報導）許多人喜歡追劇吃零食，但亞洲大學附屬醫院醫師林軒任提醒，零食中暗藏鈉、鉀、磷這3大傷腎 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 5
為什麼有人特別怕冷？醫建議「溫和冷刺激」喚醒棕色脂肪
天氣轉涼，許多人開始感到特別怕冷。從分子醫學角度來看，這可能是負責生熱、顧代謝的棕色脂肪逐漸沉睡所致，這種改變在女性身上特別明顯，尤其是停經前後雌激素下降時。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9