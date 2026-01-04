台灣兒童飲食調查 兒福：肥胖率逾三成高於國際

兒福聯盟今天(4日)公布最新的台灣兒童飲食營養現況調查報告。結果顯示，台灣兒童過重及肥胖率達三成，超過全球平均的25%。兒盟呼籲營養均衡要從日常共餐做起，希望家長、學校跟政府共同重視兒童飲食健康，為孩子打造更健康的成長環境。

兒童的飲食營養狀況影響生長發育、學習表現及身心健康。兒福聯盟表示，根據WHO(世界衛生組織)跨國研究顯示，小學高年級生過重及肥胖率為25%，但兒盟在去年下旬所做的調查顯示，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%，高於國際平均。

兒福聯盟研究暨組織發展處處長黃韻璇表示，根據調查發現，台灣目前兒童飲食有營養補充品過量食用、飲水量不足，還有實用垃圾食物的頻率過高。而這些飲食習慣容易造成學童情緒焦躁、專注力下降，以及睡不著、拉肚子，還有皮膚過敏跟便利情況。

而早餐是一天的活力來源，不過這次調查發現，有超過一成的學童一週不到3天吃早餐，但由於早餐時間通常比較匆忙，營養師高敏敏建議包括水果、水煮蛋、全麥吐司都是方便快速準備的早餐。她說：『(原音)建議大家在早餐選擇上以優質的蛋白質是非常重要的，第一就是優質蛋白質對肌肉的建構跟防護力跟免疫力的部分，再來第二是鈣質，鈣質建構我們的骨骼跟牙齒在成長上面都非常需要，當然維生素D現在很重要大家都知道，因為可以幫助鈣質的吸收。再來是膳食纖維，對排便順暢、增加飽足感還有專注力也都很重要。』

另外現在很多家長也會給孩子們補充營養品，但高敏敏強調營養品不是越多越好，攝取天然食材絕對比補充品來得好，同時孩子的肝腎發育還不完整，給孩子補充超過安全上限的劑量反而會對肝腎造成負擔甚至反效果。

兒盟呼籲，親子共餐不只有吃飯，更是建立良好飲食習慣與親子關係的時光，同時建立健康飲食習慣要從日常做起，減少含糖飲料、零食甜點、油炸食物及加工肉品的攝取，是降低產生肥胖也是保護兒童健康的方式。

兒盟表示，這份調查於去年9月8日至10月8日實施，共1255份有效樣本調查台灣5、6年級的學童，在95%信心水準下，誤差不超過2.76%。