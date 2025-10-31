台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

生活中心／施郁韻報導

台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，農業部日前說明，邊境管制肉品中，其中來自於中國計1125件、檢驗出陽性147件為最大宗。為防堵疫情擴散，中央災害應變中心針對所有入境旅客將「全面提高行李查驗比例」，若拒檢、未誠實申報，罪重恐罰100萬元。

原先機場入境通道區，分為非洲豬瘟疫區國家的「紅線」與非疫區國家的「綠線」，綠線不需經過行李檢疫即可通關。衛福部長石崇良30日指出，未來入境旅客不再依起飛國家是否為疫區，將一律進行查核，由防檢署研議當中。

石崇良說，邊境包裹方面，主要是在所有攜帶、輸入時都會經過查核，目前分為X光掃瞄、直接開箱查核兩類，主要由關務署在執行，並擴大X光掃瞄的執行。

不過中央災害應變中心30日晚間提到，關於入境旅客行李查驗，將維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。

若旅客拒檢，防檢署人員會先進行勸導，如果仍持續拒檢、未誠實申報，將由海關協助開箱查驗，若海關查到違禁品則可依「動物傳染病防治條例」開罰最高新台幣100萬元，請旅客勿心存僥倖。

