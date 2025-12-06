台灣全年GDP破7％，賴清德民調卻持續低迷！林濁水直呼不合理：需做這事力求脫困

AI需求火熱，主計總處大幅上修今（2025）年經濟成長率至7.37%，較原先預測大增2.92個百分點，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄。對此，民前立委林濁水今（6日）表示，這的確令人振奮，卻也有令人憂的另一方面，「經濟這樣好，為什麼民眾對總統評價持續低迷？」他認為，面對這一個艱難詭異現象的現在，應該要勇於改革、力求脫困。

林濁水在臉書發文指出，總統賴清德接受《紐約時報》專訪，從國際政治、安全到經濟的政策作了精彩的闡述，儘管其中說「要協助中國解決經濟問題」怪怪的，因為無論如何中國經濟規模是台灣20多倍，不是台灣幫得上忙的。

廣告 廣告

林濁水指出，中國當前最嚴重的問題之一是房地產問題，明顯不適合台灣幫忙；產能過剩的問題，全世界都吃不消，何況台灣；至於中共當前最迫切的高端晶片問題，台灣完全有能力幫忙，但是要承認過不了美國總統川普這一關。因此，也許賴清德出於善意，但不提恐怕更好。

對於總統賴清德日前接受專訪稱「要協助中國解決經濟問題」，林濁水（見圖）認為，也許他出於善意，但不提恐怕更好。（資料照，柯承惠攝）

經濟亮眼、賴清德民調卻低迷 林濁水：落差相當大

關於賴清德特別強調，台灣今年的經濟成長率會高達7.37％，林濁水認為，這的確令人振奮，實際上10月10日他就引用韓媒的稱讚說「2025是台灣崛起的一年」，台灣終於擺脫持續20多年的鬱悶了，這固然值得大大普天同慶，卻也有令人憂的另一方面。

林濁水提到，經濟這樣好，為什麼民眾對賴總統評價持續低迷，滿意度已經半年都落在不滿以下了，如今仍然是負53.3%比正40.9%，落差相當大，「這未免太不合理，太不值得了。」

林濁水續指，這個太令人難忍的鬱悶，已經籠罩台灣長達半年 ，而且似乎還沒有消散跡象，無論如何，可以放著不處理，不改善嗎？「總統何不趁著可以用經濟積效強勁，做為坦然面對這一個艱難詭異現象的強大底氣，在現在勇於改革，力求脫困。

上述民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

更多風傳媒報導

