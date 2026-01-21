台灣全民國防1-朝野僵局導致總預算與特別預算受阻的極端情況下，民進黨身為執政者，必須從「法律解釋」、「預算彈性」與「資源整合」採取主動與非常規作為

在 2026 年當前的政局下，在野黨多次杯葛 2026 年度總預算案及高達

1.25 兆元台幣（約 400 億美元）的國防特別採購預算，對台灣的國家競爭力與防衛能力產生了深遠且具體的衝擊。

一、 對防衛能力的衝擊：削弱不對稱戰力與嚇阻力

關鍵武器採購停擺： 該特別預算涵蓋未來 8 年向美採購的關鍵系統，包括 HIMARS 海馬斯火箭系統、Paladin M109A7 自走砲、Javelin 標槍及 Stinger 刺針飛彈、Altius 巡飛彈等。預算延宕直接導致這類強化不對稱作戰能力的武器無法按計畫交付。

新興國防計畫受阻： 國防部指出，總預算若未通過，將影響約 780 億元的新興與延續性計畫，包含無人機系統、AI 輔助指揮管制（C5ISR）及國軍醫療裝備升級等前瞻建設。

國際信譽損害： 美國專家警告，預算僵局向國際社會傳遞了「台灣自我防衛決心不足」的錯誤訊號，可能動搖美國及友盟對台灣安全的支持信心。

二、 對國家競爭力的衝擊：投資不確定性與治理危機

外商投資信心動搖： 《日經亞洲》與多家顧問機構分析，立法院的政治失能（political gridlock）已引發外資疑慮。特別是在 AI、機器人技術及能源安全等戰略產業，預算卡關導致新計畫因「零資金」而被迫中止。

關鍵基礎建設停滯： 總預算中的新興計畫（約 1,017 億元）與地方補助款（約 637 億元）無法動支，直接影響防災防洪工程、TPASS 通勤月票、少子女化對策及海巡署監控系統升級等民生與國安建設。

軍警士氣與行政效能： 在野黨以預算未編列軍公教調薪為由進行杯葛，導致行政院需尋求「臨時預算」機制維持基本運作，但無法啟動任何新政策，國家整體競爭力陷入原地踏步的困境。

三、 建議解決方略：跨黨派協商與透明化監督

作為國安專家，應提出以下整合方案以破解僵局：

建立常態化溝通機制： 總統或行政院長應主動與在野黨領袖針對「國防特別預算」進行閉門簡報，釐清採購項目之必要性與透明度，化解在野黨對「天價且資訊不明」的疑慮。

預算脫鉤與優先排序： 將具備高度共識的民生、救災與薪資預算與爭議性較大的特別採購案「脫鉤審理」，優先讓總預算付委，確保國家運作不中斷。

強化第三方專業監督： 引入專業軍事研究機構參與預算說明，以數據與戰場模擬結果證明預算的國安價值，減少政治惡鬥色彩。

完備法律程序： 針對爭議法條（如軍公教加薪、健保點值等）應加速憲法法庭解釋或進行政黨協商修改，解決在野黨杯葛的法律前提條件。

在 2026 年的台灣，朝野對立已從議場延伸至社會基層，影響了民眾對政府效能與國家安全的信心。身為國家安全專家，觀察到當前民眾對此現象的看法呈現高度複雜性，但也蘊含著一股轉化為「社會穩定力量」的潛能。

以下是針對人民看法及如何運用民眾力量的分析：

一、 人民對朝野對立的看法 (2026 社會心理現況)

焦慮與疲乏並存： 面對外部軍事壓力，民眾對於立法院預算僵局（如軍事預算、民生物資補貼）感到極度焦慮，認為政黨鬥爭犧牲了國家安全；同時，頻繁的政治動員也導致「政治疲乏」，中間選民趨向於關心更務實的韌性建設。

期待「實體安全感」： 民眾不再滿足於口號，而是觀察哪一方能真正解決醫療物資儲備、關鍵基礎設施（電力、水）防護以及假訊息識別等切身問題。

基層參與意願提升： 儘管高層對立，但基層對於「防災士」培訓、社區緊急應變組（CERT）的參與熱度不減，顯示民眾傾向透過「自助與互助」來抵消政治失能帶來的風險。

二、 可運用的民眾力量與具體行動方式

在朝野對立的困局中，民眾的力量可以成為「國家韌性的潤滑劑」，具體可從以下三種路徑發揮：

專業社群的「中立監督力」

醫護、軍事與資安社群： 由專業組織（如醫師公會、資安學會）針對國安預算中的專業項目進行獨立評估，發布中立報告。

影響力： 透過專業論述給予朝野壓力，迫使政黨將「專業預算」與「政治爭議」脫鉤，確保如 2026 醫療韌性計畫等關鍵專案能優先通過。

社區層級的「基層防禦力」

由下而上的民防體系： 民眾應主動參與民間組織（如黑熊學院、慈濟、紅十字會）與政府合作的演習。

影響力： 當基層民眾展現出高度的防衛決心與自救能力時，會形成一股「民意海嘯」，迫使在野黨不敢過度杯葛攸關基層安全的防護預算。

數位公民的「真相過濾力」

反制假訊息入侵： 朝野對立常被外部勢力利用進行資訊戰。民眾可運用科技工具（如美玉姨、Cofacts）集體協作，識別並阻斷分化社會的假訊息。

影響力： 降低政治激進言論對社會穩定的破壞，迫使政黨競爭回歸政策實務。

三、 整合方略：如何引導民力化解政治僵局？

為了將民眾力量轉化為穩定國家的動能，專家建議推動：

推動「韌性議題」全國性公投或諮詢： 針對如「關鍵能源儲備」或「醫療物資在地化」等具備高度共識的國安議題，透過大規模民意調查或參與式預算，賦予行政部門更強大的民意基礎去推動預算。

強化「軍民溝通平台」： 國防部與內政部應定期舉辦民眾體驗日與說明會，讓民眾直接看見採購武器（如無人機、反艦飛彈）與社區防禦的關聯性，透過民意反向驅動立法委員會的決策。

支持「中立民間組織」作為橋樑： 鼓勵不具政治色彩的 NGO 擔任朝野協商的觀察員，或舉辦公開論壇，將複雜的預算條文轉化為民眾聽得懂的「安全白話文」。

總結：

2026 年的台灣，民眾的力量不應只是選票，而是國家的「防禦硬體」。當民眾具備專業技能（急救、資安、組織能力）並展現出「安全超越政黨」的共識時，就能成為終結朝野惡鬥、支撐國家安全體系最堅實的底座。

在 2026 年朝野僵局導致總預算與特別預算受阻的極端情況下，民進黨中央政府身為執政者，必須從「法律解釋」、「預算彈性」與「資源整合」三個面向採取主動與非常規作為，以確保國安施政不中斷。

身為國家安全專家，建議採取以下五大具體作為：

善用《預算法》第 54 條：維持「常態性與延續性」政務

當總預算無法如期通過時，行政院應全面啟動預算支用的「應變機制」：

支用原則： 依據《預算法》第 54 條，凡屬「往年度已核定之延續性計畫」及「維持政府基本運作」之經費（如軍公教薪資、既有社會福利、年度例行維修），行政院可依上年度執行數先行動支。

施政作為： 確保國防部的例行演訓、海巡署的常態巡邏、以及衛生福利部的健保支出不因預算僵局而停擺。

擴大動用「第一、第二預備金」與「災害準備金」

針對具有迫切性但非延續性的計畫，應靈活調度彈性經費：

緊急補位： 針對 2026 年突發的關鍵基礎設施補強或小規模醫療裝備更新，行政院可優先動用每年度編列的數十億元「第二預備金」，此類經費動支後僅需事後送立法院備查，可解燃眉之急。

災害韌性： 強化與「防災、防洪」相關的國安建設，可透過「災害準備金」名義執行，確保民生安全不受政治僵局影響。

推動「軍民通用」與「公私協力」：化民力為國力

當軍事特別預算（如武器採購）受阻，政府應將重心轉向不需要大額立法院新增撥款的「韌性建設」：

利用既有基金： 透過「國家科學技術發展基金」或「經濟部產業升級專案」，引導民間企業研發無人機組件、資安防護軟體。這類計畫通常已包含在常態預算中，不需額外特別預算即可執行。

NGO 合作模式： 政府可與民間防衛組織（如黑熊學院、慈濟、紅十字會）簽署「公私協力意向書（MOU）」，由民間組織自籌資源推動民眾急救培訓與社區避難規劃，政府則提供專業教官與場地支援。

強化「地方政府與非營利組織」的垂直資源調度

行政院可繞過部分立法院僵局，直接與認同韌性建設的地方政府（不分黨派）進行資源對接：

統籌分配稅款應用： 針對願意配合「全社會防衛韌性」的地方政府，行政院可在中央分配經費時，優先支持其避難設施更新與基層民防演練計畫。

主動公開資訊： 定期發布「施政受阻清單」，透明化地告知民眾哪些與地方安全息息相關的預算（如地方救災車輛更新）正被卡在立法院，運用民意壓力促使在野黨在特定民生議題上妥協。

加速「行政命令」與「數位韌性」布署

許多防衛能量的提升並不完全依賴硬體採購，而是「流程優化」：

優化平戰轉換機制： 透過內政部與國防部發布行政命令，修訂「民防團隊編組與訓練規程」，在不增加大額支出下，提升替代役與義警消的戰傷救護訓練比重。

數位轉型韌性： 由數位發展部運用既有預算，推動政府資料的「跨境備援」與「主權雲端」建置，這類軟體實力的提升成本相對低，且對國家安全具備關鍵影響力。

專家點評：從「預算對決」轉向「韌性實作」

民進黨政府應對外宣示：「政治可以僵持，但安全沒有假分。」 當硬體預算（飛彈、戰機）卡關時，政府應全力投入軟體韌性（組織優化、民力整合、資安防護）。透過這種「實質施政」的表現，不僅能維持國家運作，更能累積民意籌碼，迫使朝野僵局走向務實的談判。