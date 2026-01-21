台灣全民國防1-朝野僵局導致總預算與特別預算受阻的極端情況下，民進黨身為執政者，必須從「法律解釋」、「預算彈性」與「資源整合」採取主動與非常規作為
在 2026 年當前的政局下，在野黨多次杯葛 2026 年度總預算案及高達
1.25 兆元台幣（約 400 億美元）的國防特別採購預算，對台灣的國家競爭力與防衛能力產生了深遠且具體的衝擊。
一、 對防衛能力的衝擊：削弱不對稱戰力與嚇阻力
關鍵武器採購停擺： 該特別預算涵蓋未來 8 年向美採購的關鍵系統，包括 HIMARS 海馬斯火箭系統、Paladin M109A7 自走砲、Javelin 標槍及 Stinger 刺針飛彈、Altius 巡飛彈等。預算延宕直接導致這類強化不對稱作戰能力的武器無法按計畫交付。
新興國防計畫受阻： 國防部指出，總預算若未通過，將影響約 780 億元的新興與延續性計畫，包含無人機系統、AI 輔助指揮管制（C5ISR）及國軍醫療裝備升級等前瞻建設。
國際信譽損害： 美國專家警告，預算僵局向國際社會傳遞了「台灣自我防衛決心不足」的錯誤訊號，可能動搖美國及友盟對台灣安全的支持信心。
二、 對國家競爭力的衝擊：投資不確定性與治理危機
外商投資信心動搖： 《日經亞洲》與多家顧問機構分析，立法院的政治失能（political gridlock）已引發外資疑慮。特別是在 AI、機器人技術及能源安全等戰略產業，預算卡關導致新計畫因「零資金」而被迫中止。
關鍵基礎建設停滯： 總預算中的新興計畫（約 1,017 億元）與地方補助款（約 637 億元）無法動支，直接影響防災防洪工程、TPASS 通勤月票、少子女化對策及海巡署監控系統升級等民生與國安建設。
軍警士氣與行政效能： 在野黨以預算未編列軍公教調薪為由進行杯葛，導致行政院需尋求「臨時預算」機制維持基本運作，但無法啟動任何新政策，國家整體競爭力陷入原地踏步的困境。
三、 建議解決方略：跨黨派協商與透明化監督
作為國安專家，應提出以下整合方案以破解僵局：
建立常態化溝通機制： 總統或行政院長應主動與在野黨領袖針對「國防特別預算」進行閉門簡報，釐清採購項目之必要性與透明度，化解在野黨對「天價且資訊不明」的疑慮。
預算脫鉤與優先排序： 將具備高度共識的民生、救災與薪資預算與爭議性較大的特別採購案「脫鉤審理」，優先讓總預算付委，確保國家運作不中斷。
強化第三方專業監督： 引入專業軍事研究機構參與預算說明，以數據與戰場模擬結果證明預算的國安價值，減少政治惡鬥色彩。
完備法律程序： 針對爭議法條（如軍公教加薪、健保點值等）應加速憲法法庭解釋或進行政黨協商修改，解決在野黨杯葛的法律前提條件。
在 2026 年的台灣，朝野對立已從議場延伸至社會基層，影響了民眾對政府效能與國家安全的信心。身為國家安全專家，觀察到當前民眾對此現象的看法呈現高度複雜性，但也蘊含著一股轉化為「社會穩定力量」的潛能。
以下是針對人民看法及如何運用民眾力量的分析：
一、 人民對朝野對立的看法 (2026 社會心理現況)
焦慮與疲乏並存： 面對外部軍事壓力，民眾對於立法院預算僵局（如軍事預算、民生物資補貼）感到極度焦慮，認為政黨鬥爭犧牲了國家安全；同時，頻繁的政治動員也導致「政治疲乏」，中間選民趨向於關心更務實的韌性建設。
期待「實體安全感」： 民眾不再滿足於口號，而是觀察哪一方能真正解決醫療物資儲備、關鍵基礎設施（電力、水）防護以及假訊息識別等切身問題。
基層參與意願提升： 儘管高層對立，但基層對於「防災士」培訓、社區緊急應變組（CERT）的參與熱度不減，顯示民眾傾向透過「自助與互助」來抵消政治失能帶來的風險。
二、 可運用的民眾力量與具體行動方式
在朝野對立的困局中，民眾的力量可以成為「國家韌性的潤滑劑」，具體可從以下三種路徑發揮：
專業社群的「中立監督力」
醫護、軍事與資安社群： 由專業組織（如醫師公會、資安學會）針對國安預算中的專業項目進行獨立評估，發布中立報告。
影響力： 透過專業論述給予朝野壓力，迫使政黨將「專業預算」與「政治爭議」脫鉤，確保如 2026 醫療韌性計畫等關鍵專案能優先通過。
社區層級的「基層防禦力」
由下而上的民防體系： 民眾應主動參與民間組織（如黑熊學院、慈濟、紅十字會）與政府合作的演習。
影響力： 當基層民眾展現出高度的防衛決心與自救能力時，會形成一股「民意海嘯」，迫使在野黨不敢過度杯葛攸關基層安全的防護預算。
數位公民的「真相過濾力」
反制假訊息入侵： 朝野對立常被外部勢力利用進行資訊戰。民眾可運用科技工具（如美玉姨、Cofacts）集體協作，識別並阻斷分化社會的假訊息。
影響力： 降低政治激進言論對社會穩定的破壞，迫使政黨競爭回歸政策實務。
三、 整合方略：如何引導民力化解政治僵局？
為了將民眾力量轉化為穩定國家的動能，專家建議推動：
推動「韌性議題」全國性公投或諮詢： 針對如「關鍵能源儲備」或「醫療物資在地化」等具備高度共識的國安議題，透過大規模民意調查或參與式預算，賦予行政部門更強大的民意基礎去推動預算。
強化「軍民溝通平台」： 國防部與內政部應定期舉辦民眾體驗日與說明會，讓民眾直接看見採購武器（如無人機、反艦飛彈）與社區防禦的關聯性，透過民意反向驅動立法委員會的決策。
支持「中立民間組織」作為橋樑： 鼓勵不具政治色彩的 NGO 擔任朝野協商的觀察員，或舉辦公開論壇，將複雜的預算條文轉化為民眾聽得懂的「安全白話文」。
總結：
2026 年的台灣，民眾的力量不應只是選票，而是國家的「防禦硬體」。當民眾具備專業技能（急救、資安、組織能力）並展現出「安全超越政黨」的共識時，就能成為終結朝野惡鬥、支撐國家安全體系最堅實的底座。
在 2026 年朝野僵局導致總預算與特別預算受阻的極端情況下，民進黨中央政府身為執政者，必須從「法律解釋」、「預算彈性」與「資源整合」三個面向採取主動與非常規作為，以確保國安施政不中斷。
身為國家安全專家，建議採取以下五大具體作為：
善用《預算法》第 54 條：維持「常態性與延續性」政務
當總預算無法如期通過時，行政院應全面啟動預算支用的「應變機制」：
支用原則： 依據《預算法》第 54 條，凡屬「往年度已核定之延續性計畫」及「維持政府基本運作」之經費（如軍公教薪資、既有社會福利、年度例行維修），行政院可依上年度執行數先行動支。
施政作為： 確保國防部的例行演訓、海巡署的常態巡邏、以及衛生福利部的健保支出不因預算僵局而停擺。
擴大動用「第一、第二預備金」與「災害準備金」
針對具有迫切性但非延續性的計畫，應靈活調度彈性經費：
緊急補位： 針對 2026 年突發的關鍵基礎設施補強或小規模醫療裝備更新，行政院可優先動用每年度編列的數十億元「第二預備金」，此類經費動支後僅需事後送立法院備查，可解燃眉之急。
災害韌性： 強化與「防災、防洪」相關的國安建設，可透過「災害準備金」名義執行，確保民生安全不受政治僵局影響。
推動「軍民通用」與「公私協力」：化民力為國力
當軍事特別預算（如武器採購）受阻，政府應將重心轉向不需要大額立法院新增撥款的「韌性建設」：
利用既有基金： 透過「國家科學技術發展基金」或「經濟部產業升級專案」，引導民間企業研發無人機組件、資安防護軟體。這類計畫通常已包含在常態預算中，不需額外特別預算即可執行。
NGO 合作模式： 政府可與民間防衛組織（如黑熊學院、慈濟、紅十字會）簽署「公私協力意向書（MOU）」，由民間組織自籌資源推動民眾急救培訓與社區避難規劃，政府則提供專業教官與場地支援。
強化「地方政府與非營利組織」的垂直資源調度
行政院可繞過部分立法院僵局，直接與認同韌性建設的地方政府（不分黨派）進行資源對接：
統籌分配稅款應用： 針對願意配合「全社會防衛韌性」的地方政府，行政院可在中央分配經費時，優先支持其避難設施更新與基層民防演練計畫。
主動公開資訊： 定期發布「施政受阻清單」，透明化地告知民眾哪些與地方安全息息相關的預算（如地方救災車輛更新）正被卡在立法院，運用民意壓力促使在野黨在特定民生議題上妥協。
加速「行政命令」與「數位韌性」布署
許多防衛能量的提升並不完全依賴硬體採購，而是「流程優化」：
優化平戰轉換機制： 透過內政部與國防部發布行政命令，修訂「民防團隊編組與訓練規程」，在不增加大額支出下，提升替代役與義警消的戰傷救護訓練比重。
數位轉型韌性： 由數位發展部運用既有預算，推動政府資料的「跨境備援」與「主權雲端」建置，這類軟體實力的提升成本相對低，且對國家安全具備關鍵影響力。
專家點評：從「預算對決」轉向「韌性實作」
民進黨政府應對外宣示：「政治可以僵持，但安全沒有假分。」 當硬體預算（飛彈、戰機）卡關時，政府應全力投入軟體韌性（組織優化、民力整合、資安防護）。透過這種「實質施政」的表現，不僅能維持國家運作，更能累積民意籌碼，迫使朝野僵局走向務實的談判。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 280
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 70
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 6
SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通
特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 27
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
經典賽／最新宣傳片有「台灣隊」了！60秒驚喜畫面曝
體育中心／李明融報導四年一度的世界棒球國際經典賽進入倒數階段，集結全球棒球強權國家積極備戰，一同爭取冠軍榮耀，日本《Netflix》釋出2026年世界棒球經典賽宣傳片，集結歷屆經典場面為這場賽事暖身，在短短60秒的片長中，台灣隊驚喜入鏡，包括「國防部長」張育成開轟與啦啦隊應援等畫面成為這次亮點之一。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 15
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 35
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 14
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90