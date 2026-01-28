台灣全民國防2–台灣全社會防衛韌性體系「軍民整合、全社會動員」

在國家作戰（戰時）狀態下，後勤支援體系的建立採取「軍民整合、全社會動員」模式。2026 年台灣已透過「全社會防衛韌性委員會」進一步深化此機制，將傳統後勤擴展至維生、能源與資安等範疇

以下是 2026 年國家作戰後勤支援的核心單位及其職掌分工：

一、 核心指揮與統籌單位

行政院動員會報（全動署）： 負責平時預作編組，戰時統籌人力、物力、財力、科技及軍事等 8 大方案的動員與資源調度。

作戰區地區後勤支援指揮部： 軍方單位，負責作戰區內的補給與保修，並與地方政府會報協調。2026 年起重點在於維持至少 120 天的戰備存量。

二、 五大領域單位分工

根據最新「全社會防衛韌性」主軸，後勤分工如下：

後勤類別

主管機關與配合單位

主要分工任務

民力訓練與應用

內政部、警政署、消防署

義警義消、替代役（治安與防災組）支援地方治安、救護與災害搶修。

戰略物資配送

經濟部、農業部、民防團

盤點糧食、飲水、藥品，由鄉鎮區公所民防團執行轄區內「最後一哩路」的物資發放。

能源與基礎建設

經濟部、公民營事業（特種防護團）

負責電力、煉油、水電等關鍵設施的技術搶修與自衛自救。

醫療與避難

衛福部、各級公私立醫院

重要外傷藥材儲備、大量傷患分流處理及社區避難設施維管。

資通與交通

數位部、交通部、義交大隊

維護金融與網路安全、執行戰時交通指挥管制與運輸節點搶修。

三、 民間與學校的後勤補位

特種防護團（企業）： 煉油、電力、自來水等公民營事業機構，需自組專業技術團隊進行工程搶修與自衛。

學校防護團（學生）： 高級中等以上學校學生參加，戰時協助醫院救護、消防，或支援生產機構進行軍需物資生產。

民間維護： 2026 年推動「軍需與民生工業通用化」，作戰時可直接徵用民間修護廠能量，彌補軍方保修量能不足。

四、 專家總結的分工架構

戰時後勤已從單純的「軍方後勤」轉變為「民幫軍」：

政府機關： 提供法律架構、戰略物資決策與大規模跨區調度。

民防團隊： 執行基層物資配送、情報傳遞與空襲防護。

民間企業與團體： 負責關鍵技術維管與專業醫療支援。

這種分工旨在確保軍隊在前線作戰時，後方社會仍能維持基本機能（如供水、供電、通訊、醫療），並由民間組織主動填補政府行政能量的空缺。

2026 年台灣全社會防衛韌性體系之細部執行方略探討

摘要：

隨着全球地緣政治局勢的演變，台灣已於 2026 年正式確立「全社會防衛韌性」為國家安全之核心。本報告旨在探討如何透過法律修訂、科技整合、民力編組及醫療韌性，建構一個具備「抗壓性」與「自我修復能力」的防衛體系，並詳細列出政府、民團與民眾間的細部執行路徑。

壹、 法律架構與指揮鏈之革新

在 2026 年的防衛架構中，首要任務是確保「平戰轉換」的法律無縫對接。

《全動法》與《民防法》的深度銜接：

政府已於 2025 年底完成《全民防衛動員準備法》修訂，明確定義戰時「物資徵購、徵用」的數位自動化流程，並結合「數位身分驗證」確保資源分配之公正性。

建立跨部會韌性指揮中心：

參考總統府「全社會防衛韌性委員會」之決議，成立常設性的「國家韌性辦公室」，統籌 40 萬民力（包含替代役、義警消及民間組織）之調度。

貳、 醫療資源與生命安全鏈之整合 (Medical Resilience)

台灣世界級的醫療資源是國家存續的關鍵，2026 年的細部執行方針如下：

關鍵藥品儲備與在地化生產：

依據「2026 藥品韌性計畫」，中央已編列預算輔導國內藥廠生產 50 種戰略藥物，並於全國設立 15 個「地下自動化戰略藥庫」，確保遭受第一波打擊時藥品供應不中斷。

智慧化醫療分流系統：

利用 5G 與低軌衛星通訊技術，在 2026 年全面普及「戰時急救數位手冊」，民眾可透過離線 App 搜尋最近的「韌性醫療站」。

在宅醫療與社區照護：

推動「健康台灣深耕計畫」，2026 年將 11 萬名「防災士」與社區藥師整合，形成基層醫療防護網，減少戰時醫院壓力。

參、 民間團體與後勤支援的細部執行 (Civil-Military Integration)

後勤支援不再僅限於軍方，而是採取「民幫軍」的分工模式：

特種防護團專業化：

針對電力、電信、自來水等關鍵設施，2026 年起規定相關特種防護團必須每年進行 12 小時以上的「損害控管與網路安全演習」，並與國軍通訊兵進行協同演練。

戰略物資的「最後一哩路」：

由農業部與經濟部主導，結合全國 300 個區公所的「民防團」，建立「糧食自動化配發點」，利用區塊鏈技術紀錄配給狀況，防止資源遭到囤積或不公分配。

科技韌性：

數位部於 2026 年建立的「非對稱網路通訊架構」，在海底電纜受損時，可迅速切換至非同步軌道衛星，確保政府指引能傳遞至民團與大眾手中。

肆、 民眾參與及心理防衛 (Societal Resilience)

教育普及化：

2026 年教育部正式將「全社會防衛教育」納入高中職以上之常態課程，重點在於「創傷止血（TECC）」與「避難導引」。

假訊息聯防機制：

政府與民間組織（如 Fact-check 團體）建立即時通報機制，在戰時或突發事件中，透過廣播與公共電子看板，發布經核實的權威資訊，安定民心。

伍、 結論：邁向 2026 以後的台灣韌性

台灣的國家安全不再僅取決於軍事武器，更取決於「社會體系的總體韌性」。透過 2026 年的各項整合計畫，台灣已初步建立一套由政府主導架構、民間提供技術、全民具備基本技能的防禦網路。

專家點評：

此方略的核心在於「去中心化」。當指揮中樞遭受干擾時，各社區醫療站、各民防小組仍能依據既定的 SOP 與資源儲備獨立運作。這正是 2026 年台灣面對新興威脅時最強大的威懾力量。

關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）的定義已從傳統的實體設施擴張至數位與供應鏈韌性。身為國家安全專家，針對戰時核心設施的分類、保護及備援策略，提出以下分析：

一、 戰時核心國家基礎設施分類

根據 2026 年行政院「國家關鍵基礎設施防護計畫」，核心設施分為以下五大類：

能源與動力： 發電廠（核能、火力、綠能）、變電所、液化天然氣（LNG）接收站、輸油管線及儲油庫。

通訊與數位韌性： 海底電纜登陸站、衛星接收站（含低軌衛星終端）、數據中心（IDC）、政府骨幹網路。

交通與物流： 國際港口（如高雄港、台北港）、國際機場、高鐵/台鐵樞紐、重要跨海/跨區大橋。

水資源與醫療： 大型水庫、淨水廠、戰略醫院（醫學中心級）、國家級防疫/藥物儲備庫。

金融與政府運作： 中央銀行清算系統、行政與作戰指揮中心（如衡山指揮所、地方應變中心）。

二、 保護策略：多層次防禦機制

針對上述設施，2026 年採取的「全維度防護」包含：

實體硬體防護（Hardening）：

抗損加固： 針對重要變電所與指揮中心進行地下化或加裝防爆構造，提升對飛彈、無人機攻擊的抗力。

特種防護團： 依據《民防法》，設施單位（如台電、中油）組建「特種防護團」，具備輕武裝自衛與損害控管（DC）能力。

資安與數位防護：

零信任架構： 2026 年核心系統全面導入「零信任（Zero Trust）」驗證，防止敵方透過網路癱瘓能源或交通系統。

誘捕系統（Honeypots）： 在網路層設置偽裝節點，誘導敵方攻擊，保護真實核心數據。

防空與干擾：

在關鍵設施周邊布署野戰防空系統（如陸劍二型）及無人機反制系統（C-UAS），對抗低空滲透與自殺式無人機。

三、 備用與復原策略（Redundancy & Recovery）

「韌性」的核心不在於不被破壞，而在於「壞了能修、斷了能連」：

分散式能源（Distributed Energy）：

推動「微電網」計畫。2026 年底前，全台關鍵據點（醫院、指揮所）需具備 7-14 天獨立供電能力（結合太陽能、儲能系統及氫能發電機）。

通訊多元備援：

非對稱網路： 若海底電纜被截斷，立即切換至由數位部整合的「多軌衛星通訊網」（包含 Oneweb 及 Starlink 備援方案）。

微波鏈路： 強化本島與離島、山區間的高頻微波通訊，作為衛星失效後的最後通訊手段。

移動式基礎設施：

移動式變電所與基地台： 交通部與經濟部儲備大量貨櫃型移動設備，可於 24 小時內部署至遭毀損的節點進行臨時接替。

物資與備品前推：

實施「關鍵備品在地化」。針對發電機零件、通信光纜等，不再依賴集中式倉儲，而是散布於全台 300 個祕密掩體，確保維修人力能就近取得。

四、 專家總結：整合方略

在 2026 年，保護關鍵設施的最高指導原則是「去中心化」與「民防參與」。

落實「特種防護團」演習： 企業不再只是被動受保護者，而是具備初步修復與防衛能力的作戰單位。

軍民聯合保護： 憲兵與警政署「關鍵基礎設施保安大隊」定期與設施單位進行聯防演習，確保指揮鏈通暢。

透過這種「點（單一設施）、線（聯外交通/網路）、面（區域能源網）」的整合保護，台灣方能在極端壓力下維持國家基本機能，支持國軍進行長期作戰。

在 2026 年的備戰架構下，台灣已確立「國防工業去中心化」與「軍民通用技術整合」的戰略方針。面對持久戰，武器供應不能只依賴進口，必須建立「在地化」與「標準化」的供應鏈。

以下是台灣具備高度自我生產能力、可大量備貨，並已形成軍民供應鏈的關鍵武器領域：

一、 無人機體系（去紅化、去中心化供應鏈）

無人機是持久戰中消耗量最大、最具非對稱威懾力的武器。

生產類別： 包含微型無人機、目視偵照無人機、及具備攻擊能力的「自殺式無人機」（如劍翔反輻射無人機、巡飛彈）。

軍民整合： 2026 年已整合「嘉義無人機國家隊」與民間電子大廠（如經緯航太、雷虎科技等）。由軍方提供規格，民間企業負責機身複材、馬達與飛行控制電路板（PCB）的量產。

供應鏈關鍵： 達成核心組件（如通訊鏈路、光電球）「去紅化」，利用台灣強大的半導體實力開發主權晶片，確保戰時不受外部零件斷鏈威脅。

二、 精準導引飛彈（非對稱戰力核心）

台灣擁有世界級的飛彈研發能量，持久戰需依賴「大量儲備、快速補充」。

生產類別： 雄風系列（反艦）、天弓系列（防空）、天劍系列（空對空/地對空），以及具備源頭打擊能力的萬劍彈與雄昇飛彈。

軍民整合： 中科院（NCSIST）擔任總整合，將非敏感零組件（如彈體結構、電纜、精密鑄造件）發包給民間精密機械與航太供應鏈（如漢翔、駐龍等企業）。

供應鏈關鍵： 2026 年推動「飛彈關鍵組件在地化計畫」，針對飛彈推進器燃料、高溫陶瓷天線罩等關鍵技術進行產學整合，建立可維持 12 個月以上的高強度產能備援。

三、 傳統彈藥與輕兵器（高頻率消耗品）

持久戰最基本的支撐是彈藥基數。

生產類別： 5.56mm/7.62mm 步槍彈、155mm 榴砲彈、迫擊砲彈、以及 2026 年大規模量產的新型 T112 戰鬥步槍。

軍民整合： 國防部軍備局第 205、202 廠與民間精密加工廠合作。戰時可快速徵用民間具備「精密車床」與「鍛造」能力的業者，投入彈殼與彈頭的生產線。

供應鏈關鍵： 建立「戰備原物料儲備制度」，針對火藥所需的化學原料（如硝化纖維）進行至少 2 年份的戰略儲備。

四、 通訊與資訊防護裝備

在電子戰環境下，維持指管通情（C4ISR）不中斷是關鍵。

生產類別： 戰術數位無線電、強固型平板計算機、低軌衛星接收終端。

軍民整合： 結合台灣資通訊（ICT）龍頭業者，將商用技術轉化為軍規版本。2026 年推動「網通設備戰備專案」，確保民間路由器、伺服器廠能在戰時迅速切換至生產軍規加密通訊模組。

五、 專家針對軍民供應鏈的具備執行建議

規格通用化（Standardization）：

政府應制定「軍民通用規範」，使民間工廠不需大規模改機即可切換生產。例如，民間塑膠射出廠可生產急救包外殼或彈匣；精密工具機廠可生產飛彈零件。

分散式庫儲（Distributed Inventory）：

避免將成品集中於大型彈藥庫。應利用 2026 年建立的「韌性供應鏈網」，將半成品與組件散佈於民間小型倉儲與掩體，確保遭首波打擊後仍能進行組裝。

人才儲備：

透過「後備動員體系」盤點具備精密機械、化學、電子背景的後備軍人，確保戰時工廠有足夠的技術人員維持三班制高強度生產。

總結：

台灣在 2026 年的持久戰準備，核心在於發揮「世界工廠」的彈性，將「精密機械」與「電子產業」轉化為國防後盾。這不僅是產量的提升，更是「全社會防衛」在產業面上的具體落實。