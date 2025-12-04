《台灣全民安全指引》全國巡迴宮廟宣講會 12/9基隆慶安宮打頭陣
為了推廣《台灣全民安全指引》、強化全民安全觀念，內政部(4日)宣布將跟全國16間宮廟合作辦理巡迴宣講會，希望借重宗教團體的號召力與公信力，將防災避難知識深入社區基層。
內政部宗教及禮制司司長林振祿今天表示，內政部這個月將跟全國各地寺院廟宇合作舉辦16場《台灣全民安全指引》宣講會，目前規劃每場用一個小時解說手冊內容，並宣導防災觀念。
林振祿預告，首場宣講會在基隆登場，接下來還會到澎湖、金門、馬祖等離島及非六都縣市，以當地民眾慣用語言宣講。他說：『(原音)這也是我們部長特別有指示要安排，譬如說在客家的縣市，我們會找客家的專業委員來說明，尤其如果是閩南人多的(區域)，我們就用台語來講，非六都一些都是比較年長的阿公、阿嬤，他們對這一本小手冊，可能要經過我們去跟他們再說明一下，他們才可能會理解、會比較清楚，而且每次在天災，比較受損嚴重的都是比較偏鄉地區，他們自救能力比較弱，所以我們優先會排在比較鄉下、比較偏鄉或非六都的部分我們優先來做宣導。』
林振祿表示，考量廟埕大小，每場參與人數約為200至300人，內政部將邀請當地縣市首長、消防機關、村里長及當地民眾共襄盛舉，第一場已排定12月9日由基隆慶安宮打頭陣，第二場則預定12月13日在雲林朝興宮舉辦，其他宣導場次時間地點也將陸續公布，預計在12月底完成首波寺廟宣講會。(編輯：宋皖媛)
