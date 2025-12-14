台灣全民安全指引「小橘書」 教你從從容容自救

台灣全民安全指引小橘冊屏東準備發放了。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣全民安全指引小橘冊全台開始發放了，屏東縣預計24日發送，內政部次長董建宏今天南下屏東舉行宣導會，說明遇到緊急情況時要如何應對，提供全民對於危機來臨時參考，內容有遇到地震、颱風、戰爭等危機，建立民眾危機意識。

屏東縣12/24起發送

董建宏指出，這本冊子告知生活中會面對什麼樣的風險，面對這些風險，有什麼要準備好，遇到風險時，要如何處理，尤其是台灣是一個多山多海的地方，但很多漂亮的地方，但也常遇到大的風險，例如颱風、地震等，當遇到問題發生時 要如何自救，比如要準備一個鮮豔的包包，因為半夜或是沒電時遇到地震時容易辨識。

他強調，常常認為生活似乎沒什麼大事，但我們要居安思危，每項事情的會發生什麼事情我們都不知道，像莫拉克颱風發生時誰也不知道小林村會在一瞬間就不見，花蓮洪災發生，誰也沒想，所以現在的天氣和過去不同，大家平常要有準備，遇到事情時才知道怎麼處理，這本冊子是救命寶典，平常就是要研讀和練習，才能遇到情況時能從從容容處理。

內政部南下屏東說明台灣全民安全指引小橘冊內容。(記者葉永騫攝)

緊急避難包等物品，家戶一定要準備。(記者葉永騫攝)

