台灣全民安全指引 林飛帆：將提供學校做防災教育

（中央社記者賴于榛台北21日電）新版台灣全民安全指引近日普發紙本，國安會副秘書長林飛帆今天表示，台灣全民安全指引核心概念是希望在天災、地變、極端狀況等危機發生時，讓民眾知道如何因應與協助他人，後續也將提供給各級學校，用於全民防災教育或國防教育。

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」提供下載，19日起普發紙本，預計明年1月5日完成發放。林飛帆、內政部次長馬士元等人今天在士林區後港里里長紀建漢陪同下，訪視指引發送情形，並逐一提醒長者應依照指引提醒，準備假牙、拐杖、日常用品等作為緊急時刻的備份。

林飛帆訪視前受訪表示，台灣全民安全指引核心概念是希望在天災、地變、極端狀況等危機發生時，讓民眾能知道如何因應與協助他人，目前印製1100萬份，其中980萬針對家戶發放，也有預留份數提供給教育部給予各級學校，用於全民防災教育、全民國防教育，並會準備部分數量於區公所、圖書館，提供給租屋族等索取。

林飛帆說，未來將持續訪視各地發放情形，若有民眾拿到指引時已遭破壞，或是未能獲取，可以就近找當地里長、村長等索取，也歡迎大家下載電子檔。馬士元則說，內政部有支應一部分經費協助發放，若有民眾未獲取或有破損等情形，也歡迎跟當地公所派出所反應。

外界關心指引的更新頻率，林飛帆說，指引2年前曾更新一次，後續會視敵情威脅、天然災害形態等情況調整，如同這次就將堰塞湖災害因應納入。

對於指引被指紙本印製費用逾新台幣4000萬元且動用第二預備金，林飛帆則說，主要是文宣預算有限，但指引有一定程度的時效性跟必要性，希望盡快讓每一個民眾都能掌握安全指引，因此動用第二預備金，未來如果能朝向常態性預算規劃，也盼能獲得國會支持。

手冊提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息」，遭國民黨前發言人李明璇批評，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。林飛帆表示，不知道李明璇的說法在影射或代表什麼意義、想法，因為手冊的概念其實在很多國家的全民防衛手冊當中都有出現。

林飛帆說，尤其瑞典經歷過蘇聯時期各種威脅與挑戰，因此始終告訴國民一旦遇到軍事侵略，瑞典人不會放棄抵抗，自1943年推出手冊以來就持續更新，且每一本手冊裡面的核心概念都是「瑞典不會投降」。（編輯：翟思嘉）1141121