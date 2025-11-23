《台灣全民安全指引》製造恐慌？國防部駁：各國都在做

《台灣全民安全指引》明年每戶發放1本。（本報資料照片，杜宜諳攝）

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，在19日起已陸續普發至全國約983萬戶，不過遭在野黨抨擊製造恐慌；不過國防部提交給國會的專案報告指出，國際輿論對此也都表達好評與肯定，強調是各國強化社會韌性的趨勢作法，駐台使節也對此表態支持。

立法院內政委員會24日將邀內政部部長、國防部部長對此進行專題報告；其中根據內政部的報告顯示，行政院在民國114年10月23日核定國防部114年「臺灣全民安全指引普發計畫」，由國防部負責「臺灣全民安全指引」印製作業，並透過郵政系統運送至各鄉 （鎮、市、區）公所，內政部則配合協請各直轄市、縣 （市）政府及鄉（鎮、市、區）公所完成安全指引發送至家戶作業。

內政部報告指出，日前已邀請各直轄市、縣（市）政府溝通協調發送家戶作業，透過各鄉（鎮、市、區）公所民政系統包括村（里）幹事、村（里）長等人員，將安全指引送達設有戶籍之家戶，以提升全民災害應變知能；安全指引自114年11月19日起進行發送，預計明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發。

針對經費來源，內政部報告說明，內政部依據行政院114年10月23日核定之「臺灣全民安全指引普發計畫」，支應發送作業費1988萬3800元及分攤運費183萬4000元，共計2171萬7800元。

內政部在報告結語強調，安全指引係參考捷克、瑞典、芬蘭等國家之做法，對災害應變、避難包、防空避難、警報識別等核心資訊的系統性推廣，期有效提升國民在緊急或極端危機下的判斷力與自救互助能力。

國防部的報告則提出「安全指引普發效益評估」指出，普發紙本能讓所有民眾取得防災資訊，不依賴網路或電力，有助高齡及偏鄉族群獲得即時資訊， 降低數位落差，確保危機發生時，國民能掌握正確應變資訊。

國防部報告表示，瑞典、芬蘭、捷克、荷蘭、愛沙尼亞等國家，陸續普發危機／防災手冊，其中捷克與瑞典均印發520萬冊、芬蘭850萬冊、愛沙尼亞58萬1000冊， 法國正規劃印製3000萬冊普發民眾，各國普發政策獲英國衛報 (The Guardian) 、歐洲動態 (Euractiv)、愛沙尼亞世界(Estonian World)等國際媒體肯定，認為各國此舉提升國民防災意識、 保障民眾安全，並強化社會韌性。

國防部報告指出，我國自19日發布後，國際媒體如路透社 (Reuters)指出手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；美聯社(AP News)指稱手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境， 是提升全民自救能力的重要工具；許多駐台外館如英國在台辦事處表示，對台灣的危機應對能力有信心，其餘如美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處均公開在網路表態支持。

