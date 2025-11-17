台灣全球健康福祉論壇 13國25位官員參加

衛福部、外交部、健保署共同主辦「二○二五台灣全球健康福祉論壇」十七至十八日於台北國際會議中心舉行。今年論壇以「台灣健保三十共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療與建立全人整合性照護制度等，進而促進全體國人健康與邁向健保永續。

這次論壇吸引來自貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、帛琉、聖文森及吐瓦魯等十三國二十五位衛生部部長、次長及醫衛社福高階衛生官員參與，首日大會演講並邀請多位國際重量級學者，包括哈佛大學公共衛生學院蕭慶倫榮譽教授、英國倫敦衛生與熱帶醫學院Martin McKee教授與美國公共衛生協會Georges C. Benjamin執行長等人，共有台灣、美國、英國、德國、法國、比利時、波蘭、瑞士、日本與韓國等十國四十位國際專家到訪。

廣告 廣告

衛福部長石崇良指出，全民健保核心價值在於醫療平權與全民互助，確保每位國民都能享有基本醫療保障。我國開始實施全民健保制度迄今已三十年，達成全民覆蓋的亮眼成績。然而，台灣正面臨高齡化社會之挑戰，透過本次論壇與國際專家就健保永續、醫療照護創新等議題交流互動，以建構韌性衛福體系，讓健保制度與台灣的醫療創新科技、服務也能成為另一座「護國神山」。

健保署長陳亮妤表示，極高全民覆蓋率下一步，就是改善醫護勞動環境、持續強化數位建設，並在各項公衛政策扮演重要角色，更要在治療上積極與國際接軌，打造堅韌永續的醫療環境。