台灣全球健康論壇13國與會 石崇良：健保改革參考他國經驗

超高齡社會來臨，醫療需求增加導致健保財務吃緊，衛福部長石崇良日前拋出將針對股利、利息、租金等6項特定收入課徵補充保費挹注健保，引發外界反彈，政策緊急喊卡。石崇良17日上午受訪時強調，健保改革迫在眉睫，不排除各種可能性，目前沒有時程表。

衛福部長石崇良回應，「健保的財務的問題是迫在眉睫，所有的這個建議我們都會納進來考慮，當然最重要的還要跨部會合作。」

此外，根據衛福部統計，國內糖尿病患者約有280萬人，而全台10萬洗腎人口中更有近半數是糖尿病惡化造成，健保每年用於糖尿病與慢性腎臟病相關照護成本就約有1000億元，因此健保署今（2025）年將運用智慧醫療，透過AI大數據分析，重新調整慢性病的照護支付制度。

廣告 廣告

健保署長陳亮妤說明，「舉糖尿病來講，我們現在已經大概可以分成6級，所以未來比較嚴重的病人我們會在醫學中心，那比較穩定的病人、拿慢性處方箋的未來會轉介到診所去，未來會以這樣子來設計我們的支付制度。」

我國健保制度已上路30年，為了讓健保永續、建構韌性衛福體系，衛福部與外交部共同主辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，17日在台北國際會議中心盛大開幕，為期2天的活動共邀請13國、24位衛生部長等官員參與，分享交流全球公共衛生的經驗，希望有助於打造我國堅韌永續的醫療環境。