台灣全球AI排名大躍升！2評比擠身前10 贏印度、北歐

人工智慧(AI)示意圖。路透社



AI成全球發展主流，英國《觀察家報》近日公布最新「全球AI指數」（Global AI Index），台灣在93個國家評比中，獲得第16年，比去年進步5名，其中2項評比是全球前10。從排名來看，今年中國、新加坡、日本、南韓等亞洲國家排名大幅提升，甚至領先領歐洲多國，勢頭非常旺。

《觀察家報》近日發布「全球AI指數」排行，評比標準涵蓋3大面向「執行能力」、「創新能力」、「投資力度」，這其中又分為7項細節指標定義AI發展深度與廣度，包括「相關人才」、「基礎建設」、「社會環境接受程度」、「研究能量」、「開發能力」、「政府策略」、「商業生態系」。

從排行中，前10名分別是美國、中國、新加坡、英國、南韓、法國、以色列、加拿大、德國及阿拉伯聯合大公國。

日本第11名，接下來依序是瑞士、荷蘭、沙烏地阿拉伯、芬蘭，台灣第16名，印度、丹麥、瑞典、挪威緊追在後。

值得注意的是，相較2024年排行，台灣從原本的21名提升到第16名，上升5個名次，尤其「基礎建設」及「政府策略」兩項評比是全球前10名，凸顯台灣的AI產業有強勁競爭能力。

針對全球排行，《觀察家報》解析，今年亞洲國家排名大幅進步，尤其阿拉伯聯合大公國、台灣、南韓的進步最顯著。

《觀察家報》也提到，美國雖然站穩全球AI領先地位，不過，中國的追趕氣勢相當強勁，兩國未來差距愈來愈小，競爭愈來愈強。

此外，歐洲的AI發展也須留意，儘管擁有許多世界級AI人才，但電力支持、通用技術上呈現競爭疲弱，出現落後狀況，從全球AI私募資金分布來看，美國在2025年第一季至第三季，拿了全球9成，歐洲僅有3.8%，亞洲佔2.9%。研究、基礎模型等層面，歐洲皆呈現下滑趨勢。

