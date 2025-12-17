台灣兩類店家佛心給「免費服務」 他付錢被拒讚：人情味

一名男子分享台灣眼鏡行的神奇文化，指出店家會免費提供調整、清洗及更換鼻墊等服務，即便想付費也常被拒，讓他直呼「每次都覺得自己像在白嫖，可能這就是人情味吧」，貼文曝光後，引起逾4千人關注與討論，網友也分享，機車行或輪胎行同樣常提供免費打氣、檢查等貼心服務。

原PO今（17）日於Threads發文指出，在台灣去眼鏡行調整眼鏡或洗眼鏡通常不會額外收費，就連拿隱形眼鏡的盒子也免費，店家通常不會在意顧客是否有消費過，甚至連換眼鏡鼻墊也不收錢。

原PO表示，後來才發現，這種佛心服務主要只有台灣的眼鏡行才有，亞洲部分國家的眼鏡行可能會額外收費，歐洲國家則是沒有在店內消費過一定收費；相比之下，台灣眼鏡行提供各種免費服務，讓他直呼「每次都覺得自己像在白嫖，心裡總有點不好意思」。

原PO回憶，以前幫家人買隱形眼鏡時，會順便請店家幫忙調整眼鏡，但家人做了雷射手術後，他多次進眼鏡行請店家協助調整眼鏡，想掏錢都被拒絕，認為這是台灣很神奇的文化，「最後只能默默改成留Google五星好評表達感謝，可能這就是人情味吧」。

貼文吸引逾4千人留言，不少網友分享，輪胎行或機車行也提供類似佛心服務，例如鬆動的照後鏡、排氣管螺帽、鑰匙鎖在車廂內，以及檢查輪胎氣壓等，都是免費的，「修車行還可以免費幫籃球充氣」、「機車行打氣也不用錢」、「真的！洗眼鏡是超佛的」。

也有人提醒並非所有業者都這麼大方，部分店家仍會酌收少許工本費，「看店啦，不是每家店都免費喔」、「不是每間店都是這樣」。

