台灣公園「這方面」和外國差很多？一票有感：超安全

生活中心／倪譽瑋報導

民眾觀察，台灣的公園（左）「老人設施」較多，不同於外國（右）的街頭健身器材。（圖／翻攝自Google地圖）

台灣的公園和外國差很多？日前網友指出，想到公園健身，發現只有大轉盤、太空漫步機等器材，運動強度較低，宛如老人家專用，對比外國有攀爬牆、雙槓等，他好奇「為什麼台灣公園幾乎沒街健（街頭健身）全是老人器材？」貼文曝光，不少人認同台灣公園的設施確實「超安全」，也有人反對，部分公園還是有可以大鍛鍊的設施。

近期鄉民在PTT上提出，到公園想找雙槓健身，但跑了好幾個都找不到，發現公園內不是「老人設施」就是「沒幾個像樣的東西能用」，他觀察，約有9成都是「太空漫步機」或是「肩肘活動器（轉盤）」等設施。

原PO對比外國的公園，不少都有街頭健身器材可以用，也有專門供人鍛鍊的區域，好奇發問「為何台灣寧願買一堆沒用的老人器材，也不建置一些有用的健身設施給年輕人？」一派人認同表示「台灣老人多，有使用就好」、「超安全考量，但沒有什麼鍛鍊效果」、「年輕人，都去有冷氣的地方健身」。

也有人認為，在台灣的公園其實也是可以鍛鍊的，「單槓台灣公園很多啊」、「立農公園、克強公園」、「那個器材其實也可以訓練腹肌」，部分公園仍能看到類似外國的健身器材。

網友點名，北投的立農公園也有強度大的健身設施。（圖／翻攝自Google地圖）

