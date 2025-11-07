台灣公布NDC3.0 彭啓明：不缺席COP30 設戰情中心因應

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會(COP30)登場前夕，環境部長彭啓明7日召開記者會，宣布台灣與國際同步提出新版《國家自定貢獻》(NDC3.0)，展現積極減碳決心。彭啓明強調，雖然他是全世界唯一未受邀參與會議的環境部長，但環境部會在大會期間設立COP30戰情中心，跨越地域、時差掌握資訊，並透過各種管道讓世界看見台灣的努力與貢獻，

COP30即將展開，依據巴黎協定及COP28決議，各國應於今年提出2035年國家自定貢獻(NDC3.0)。

環境部長彭啓明表示，今年初總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0草案，行政院近日也正式核定台灣NDC 3.0，提出我國具體氣候行動，接軌國際。

彭啓明指出，台灣新版NDC3.0以2005年為基準，設定2030年減碳28±2%、2035年減碳38±2%，若均能達到高標，減碳目標將分別可達30%與40%。他形容這是「登月型的計畫」，極具挑戰，但透過政府、企業與民間協力，有機會一步步落實。他並比較韓國最新公布的目標約為32.5%至43%，「與我們相當接近」，顯示台灣的努力與國際水準同步。

彭啓明也公布最新減碳成果，2024年台灣溫室氣體排放量較2005年減少6.7%，且最近連續3年下降，顯示台灣走在正確的路上。他感謝各界努力，並表示台灣雖非締約方，仍以行動實踐氣候責任。

談到無法親赴COP30，彭啓明雖有遺憾，但強調台灣仍願意與全世界一起努力。彭啓明：『(原音)我是全球唯一未受邀參與聯合國氣候會議的環境部部長，所以這個是我們的遺憾。儘管如此，我們還是認為我們承受相同的極端氣候的威脅，而台灣在全球排碳量的總和中，全世界的排碳量當中大概是2億多噸，我們大概占了全世界的0.5%左右，所以我們還是很樂意的，能夠跟全世界一起來合作做這個事情。』

彭啓明透露，今年將有超過100位台灣NGO代表前往巴西參與COP30周邊活動，他雖無法參與，但有政府代表參與其中，展現民間與政府的共同聲音。環境部也會在大會期間設立COP30戰情中心，即時掌握最新資訊。

面對記者詢問台灣減碳的關鍵挑戰，彭啓明坦言是「能源轉型」。他指出，台電的電力排碳係數已從0.469公斤CO2e/度，降朝向20230年降至0.319公斤的目標前進，核能目前則暫時未納入NDC3.0，但歡迎各種新型能源加入減碳行列。彭啓明也提到，台灣在過去這一年多遭遇到「綠能推動亂流」，他希望透過科學理性澄清誤解，讓綠能重新獲得信任。

彭啓明也再次強調，台灣減碳行動不僅依靠政府政策，也仰賴企業自主與全民參與，許多企業的減碳計畫比政府還要超前，確實成功帶動產業加入淨零行動。未來還要結合金融力量、民間創新及全民力量，讓所有人都成為氣候行動的一部分。(編輯：沈鎮江)